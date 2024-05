Bruno Cardoso ganha R$ 10 mil e garante poder especial para usar na próxima votação de A Grande Conquista

Alto contraste

Sortudo? Bruno poderá colocar fogo na próxima formação da Zona de Risco (Edu Moraes/RECORD)

A Conquista do Poder trouxe uma atividade super divertida para a Mansão! Bruno Cardoso levou a melhor na dinâmica, ganhando R$ 10 mil e o super poder desbloqueado por MC Mari no palco do Hora do Faro. Na próxima formação da Zona de Risco de A Grande Conquista, o palhaço vai colocar fogo na votação!

A segunda eliminada da temporada, MC Mari, passou por uma prova difícil de agilidade e equilíbrio ao lado de Faro. Ela conseguiu concluir a atividade e levou R$ 20 mil para a casa. Além do dinheirão, a cantora pôde escolher o número do poder da semana. Mari optou pelo três: “Cancele o voto de dois moradores na votação aberta”.

Na Mansão, os Conquisteiros participaram de um jogo de xadrez, e precisaram apontar quais competidores eles achavam que tinham o “rei na barriga”. Após debaterem havia o duelo, o jogador tentava tirar a coroa do “rei” com ajuda de um gancho.

Os vencedores dos duelos ganharam um colar especial com comandos. No colar de número 9, que estava com Bruno, estavam o poder e o dinheiro! Ele ainda não sabe o conteúdo do envelope, mas ficou super feliz com os prêmios.

Sob o comando de Rachel Sherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

