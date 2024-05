Bruno Cardoso volta para o confinamento de A Grande Conquista: ‘Já estava com saudades’ Após passar mal e realizar exames fora do reality, o Conquisteiro melhorou e pôde retornar

Alto contraste

A+

A-

Os fãs podem ficar tranquilos, Bruno está de volta! (Reprodução/PlayPlus)

Foi um susto, mas passou! Nesta terça (28), todos os competidores comemoraram a volta de Bruno Cardoso para a Mansão de A Grande Conquista. O participante tinha passado mal na segunda (27), foi prontamente atendido pela equipe de médicos de plantão do programa, fez exames fora do confinamento e retornou quando melhorou.

O participante foi levado a um hospital na capital paulista, passou por uma bateria de exames e ficou durante a noite em observação. O Conquisteiro esteve sempre acompanhado pela produção do programa para que nenhuma regra do reality fosse quebrada. Foi constatado que ele teve uma crise de ansiedade. Medicado, Bruno está de alta e voltou à Mansão.

“Estou bem, pessoal. Já estava com saudades”, tranquilizou o palhaço assim que entrou pela porta do closet. Os Conquisteiros fizeram a maior festa, e até mesmo quem teve algum embate com Bruno, o recebeu com carinho e um abraço apertado.

O jogador fez questão de explicar que está saudável: “Eles fizeram exame de tudo, do dedinho do pé até a cabeça”. Fellipe Villas, que é o aniversariante do dia, comemorou: “Agora, sim, ganhei meu presente!”

Publicidade

Veja a volta do Conquisteiro:

Após receber atendimento e fazer exames, Bruno volta para a Mansão 😃🙏



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/dG7ePEnq6z — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 28, 2024

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

Dicionário Conquisteiro! Descubra os termos usados no reality :

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A Grande Conquista 2 é muito mais do que um simples reality show, é uma verdadeira fábrica de pérolas linguísticas! Vamos começar pelos termos exclusivos do programa que dão um toque único a toda essa diversão caótica em busca do prêmio milionário. Confira os termos e expressões da nova temporada!