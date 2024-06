Bruno é eliminado de A Grande Conquista 2 com 23,96% dos votos

Alto contraste

A+

A-

Bruno é eliminado de A Grande Conquista 2 O ex-Conquisteiro se despediu do sonho milionário

Palhaço, o sorriso desbotou! Bruno foi eliminado nesta quinta (16) de A Grande Conquista 2. O anúncio foi feito por Rachel Sheherazade, ao vivo. O ex-Conquisteiro recebeu apenas 23,96% dos votos e perdeu a disputa pela preferência do público para Fernando Sampaio e Kaio Perroni em votação realizada no R7.com.

Bruno caiu na Zona de Risco após ser o mais votado pelos moradores na quinta berlinda da Mansão. Ao todo, ele recebeu quatro votos. O apresentador ganhou a oportunidade de escapar da berlinda na Prova da Virada, mas Guipa levou a melhor e escapou da eliminação.

A trajetória do palhaço foi cheia de altos e baixos! O participante entrou no reality em grande estilo: fantasiado de Palhaço Sorriso e todo animado com a experiência. Ele foi um dos 100 moradores da Vila e caiu logo na Casa mais confortável, a Casa Verde. Por lá, Bruno flertou descaradamente com Bifão, teve um embate com Jessica ao defender o aliado Brunno Danese, brigou com Guipa ao se opor à tentação da caixa forte e sobreviveu a duas Zonas de Risco.

A sorte e o público continuaram ao seu lado! Bruno foi um dos mais votados pelo público na terceira Zona de Risco da Vila e recebeu o passaporte direto para a Mansão antes mesmo da abertura oficial.

Publicidade

Na primeira berlinda da Mansão, Bruno e Guipa entraram em uma supertreta. O motivo? O jornalista votou no palhaço e citou uma frase dita por Catia. Segundo a ex-Paquita, Guipa tirou a fala de contexto. Bruno não ouviu a justificativa e acabou indicando-a à berlinda. Por fim, o palhaço foi o mais votado da casa e lavou roupa suja com Guipa e Catia ao chegar na Mansão.

Na Prova da Virada, Bruno tinha a chance de se safar, mas Guipa foi a mais sortuda e acertou mais perguntas no desafio. O jogador foi confirmado na Zona de Risco com Fernando Sampaio e Kaio Perroni, mas recebeu menos votos e foi eliminado do reality.

Publicidade

Como será que fica a Mansão sem Bruno no jogo?

Relembre a trajetória de Bruno Cardoso!

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Bruno Cardoso entrou fantasiado de Palhaço Sorriso na Vila de A Grande Conquista, mas com o tempo, deixou o personagem de lado e mostrou ao público sua face sentimental, treteira e estratégica. Relembre os momentos marcantes do Conquisteiro!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Publicidade 1 / 21 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Os 20 Conquisteiros da Mansão passaram por um difícil período na Vila e tiveram a ajuda dos fãs para chegarem à segunda fase de A Grande Conquista! Para engajar ainda mais as torcidas, cada participante tem um emoji que o representa. Qual é o seu favorito?