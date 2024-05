Cacau Luz desiste de A Grande Conquista e supertreta estoura na Casa Laranja

Alto contraste

Cacau é a quinta desistente da Vila (Edu Moraes/RECORD)

A pressão do jogo fez Cacau Luz ser a quinta Vileira a desistir de A Grande Conquista! A bailarina tomou a decisão na manhã desta segunda (6), após demonstrar muita saudade do filho e ter seu nome envolvido em uma confusão com Hadad.

Na tarde de domingo (5), Cacau desabafou com Brenno Pavarini e Kaio Perroni. Ela contou que estava dormindo e foi acordada pela MC Mari dizendo que Hadad estava bravo: “Eu tinha acabado de conversar com ele”, disse.

Segundo a Vileira, o ex-Power Couple deu trela para ela, e a Casa inteira passou a shippar o possível casal. Porém, o rapaz não curtiu: “Ele falou, não, porque eu nunca gostei de você, nunca gostei da Brunna [Bernardy]”. Cacau explicou que foi perguntada no depoimento se tinha algum crush, e respondeu que tinha duas pessoas muito especiais que a ajudaram em momentos difíceis do jogo, Hadad e Bruninho. Ela contou para ele, o que incomodou o Vileiro.

“Tudo isso começou porque eu estava chorando a noite, juro para vocês, estou com muita saudade do meu filho”, disse Cacau, desabando em lágrimas. “Não aguento mais, não quero. Não quero mais ficar aqui, esperei muito para falar isso”, concluiu.

Ela aguentou dormir e pensou bastante, mas decidiu sair do jogo.

🚨ATENÇÃO: Cacau se despede de vileiros e desiste do jogo!



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/dbyfLcV3KW — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 6, 2024

Após a desistência, Hadad foi questionado pelos Vileiros e explicou a situação para a Casa Laranja.

🚨 TRETA! Hadad e Brunna trocam farpas na Casa Laranja 🔥



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/l5xvqLO3AG — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 6, 2024

Vinigram citou as brincadeiras sobre crush envolvendo Brunna Bernardy, Cacau e Hadad. O ex-Power Couple ficou bastante irritado: “Eu quero entender o que eu fiz. Onde eu sou culpado?”

"Onde eu sou culpado?", dispara Hadad para Vini sobre confusão envolvendo brincadeira com mulheres da Casa Laranja 💥



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/1n3rdCoKUR — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 6, 2024

Agora, a Casa Laranja receberá uma punição por ter deixado a moradora desistir do programa. O que será que vem por aí?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

share A Grande Conquista 2 tem servido de passarela para os figurinos incríveis de Rachel Sheherazade! A apresentadora mostra a cada episódio do reality formas elegantes de usar peças super versáteis do dia a dia. Apesar de pouco valorizada, as mangas das roupas fazem toda a diferença no resultado do visual, e Rachel deu exemplos desse fato durante a semana no programa. Veja!