Caixa forte! Tentação causa supertreta na Casa Verde

Alto contraste

A+

A-

Treta! Os Vileiros estouraram na tarde desta terça (30) (Reprodução/PlayPlus)

Quando o Fred aparece nas telas da Vila de A Grande Conquista, os moradores já se preparam para as tentações! Desta vez, o assistente virtual ofereceu uma caixa forte para os competidores, cada Casa poderia eleger um representante para abrir ou não o objeto. Guipa se ofereceu em nome dos amigos, ganhou prêmios e uma mega consequência. Em seguida, tretou feio com Bruno Cardoso por conta da tentação!

Fred apareceu na TV das Casas e anunciou a caixa forte: “Apenas um jogador pode representar a Casa, posso adiantar que ele deverá decidir se aceita ou não a consequência, aliás, consequências, uma para ele próprio e outra para a Casa”. O assistente deu dois minutos para os moradores decidirem quem encararia a tentação, ou o Dono deveria decidir.

Veja:

TENTAÇÃO! 😮 Fred está na área e explicou o que significa a caixa no jardim 📦 Quem será o representante da Casa Laranja nessa tarefa?



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/jj8JiXI7eY — PlayPlus (@SigaPlayPlus) April 30, 2024

Guipa se ofereceu na Casa Verde, Fábio Gontijo foi eleito na Laranja, e a Azul escolheu Andreia de Andrade. Apenas o jornalista caiu na tentação.

Publicidade

Ao chegar na residência, ele anunciou: “A comida vai ser precificada, mas R$ 10 mil é muita comida, e eu ganhei R$ 10 mil”, disparou animado. O problema é que ele só descobriu a consequência quando os amigos contaram, a punição individual é que ele já está na próxima Zona de Risco, e a coletiva é que a Casa receberá apenas metade da comida nesta quarta (1º).

“É tudo pela casa, se eu sair daqui hoje, saio sem omissão. O meu perfil não é chegar no quarto às 10 horas da noite e ficar deitado, ontem foi meu ápice, quase pedi para sair. Se para vocês é normal, para mim não é. Eu preciso de comida e de jogo”, discursou o Vileiro.

Publicidade

A Casa Verde decidiu o que comprar no Mercadinho e sentaram para conversar sobre a consequência: “Imagine se fosse uma coisa ruim, o bisturi de Dalai Lama ia fazer assim, eu avisei, eu disse para vocês”, falou imitando Bruno Cardoso, que foi contra aceitar a tentação. “Tô de saco cheio faz tempo, o outro vou chamar para conversar também, o Danese, bunda mole”, soltou.

Bruno ouviu e foi tirar satisfações, mas ouviu poucas e boas: “Falei que você é o maior ‘bunda mole’ do jogo”, revelou Guipa. O jornalista ainda disse que não foi brigar com Bruno por respeito a Bifão: “Ela fez a besteira de beijar você, que é um mané, um pastel, uma planta. Até agora não entendi porque ela fez isso, você não tem nada a ver com ela. Sabe com quem você tem a ver? Com essa samambaia aqui!”

Publicidade

Mas o rival não ficou quieto ouvindo as críticas: “Você tem que ser homem para falar o que pensa”, disparou o palhaço.

Veja a briga completa:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Descubra o estilo de Rachel Sheherazade em A Grande Conquista 2:

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Os looks de Rachel Sheherazade em A Grande Conquista 2 foram tão aguardados quanto os 100 Vileiros! Todo mundo queria saber como a nova apresentadora se expressaria através dos figurinos. Mais clássica? Uma pitada de sensualidade? Estilo romântico? A loira tem personalidade forte, e aproveitou um pouquinho de cada tendência para personalizar seu estilo único. Veja: