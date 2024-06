Novidades |Do R7

Catia Paganote acredita que Rambo seja o próximo eliminado do reality: ‘Planta, perdido e sem noção’ Na dinâmica do Achômetro, a ex-Conquisteira também confessou não perdoar as atitudes de Liziane no jogo

A ex-Paquita deu uma entrevista exclusiva à equipe de comunicação da RECORD (RECORD/Edu Moraes)

O jogo de A Grande Conquista 2 terminou para Catia Paganote, a quinta eliminada desta temporada. Em entrevista exclusiva à equipe de Comunicação da RECORD, a ex-paquita rejeita o título de planta e ainda revela que não quer papo com Liziane fora do confinamento, já que a participante não aproveitou o poder que tinha no programa para salvá-la da berlinda.

E durante a dinâmica do Achômetro do ex-Conquisteiro, onde a eliminada dá palpites sobre a próxima formação da Zona de Risco, Catia acredita que Rambo seja eliminado esta semana: “Planta, perdido e sem noção”.

Confira abaixo a entrevista:

O que fez você participar de A Grande Conquista?

“Essa coisa de desafio me faz querer muita coisa. É algo que eu tenho dentro de mim. Fui desafiada e eu acabei aceitando”.

Qual foi a primeira coisa que você pensou quando foi eliminada?

“Graças a Deus!”

Você acha que estava mais cautelosa por medo de ser expulsa como aconteceu na Fazenda?

“Eu sou cautelosa. Hoje em dia, acho que eu penso umas dez vezes antes de falar ou fazer tudo o que eu quero. Até porque eu dei uma amadurecida em algumas coisas, acho, em pensamentos. Mas como eu já tinha feito outros realities, desta vez eu entrei com outros objetivos. Eu não fui cautelosa, eu queria comer pelas beiradas para chegar ao máximo ou até a final”.

Grande parte do público aqui fora tachou você como “planta”. Você poderia ter feito mais?

“Acho que eu não fui planta. Acredito que tudo o que aconteceu dentro da Vila ou da Mansão, eu participei e fiz muito bem feito. Se era para fazer comida, eu fazia. Se era para limpar a casa, eu fazia. Se era para ir para a piscina, eu ia. Nas festas, eu dançava até o final. Eu malhava, mantinha meu corpo, mantinha minha saúde mental e quando eu tinha que brigar, eu brigava”.

Teve um site que fez uma enquete e o resultado deu que você foi eliminada porque se achava melhor do que os outros. Por que você acha que o público teve essa impressão?

“Na realidade, eu não acho que o público teve essa impressão que eu sou melhor que os outros participantes. Mas eu posso me achar melhor, sim! Eu, como Catia, eu como mulher, eu como artista. Porque se eu não me achar, quem vai me achar? Se alguém chegar perto e eu ver que não é uma coisa boa pra mim, então, eu tenho que saber que eu, Catia, posso querer uma coisa melhor. Porque é a visão de uma mulher de 48 anos, que trabalha desde os 5 anos e construiu sua vida, teve sua filha e é provedora do seu próprio lar. Então, eu tenho que saber o que é melhor pra mim”.

Catia, já que você ficou decepcionada com a atitude da Lizi por não te livrar da berlinda, aqui fora, você vai tentar conversar com ela de novo?

“Fiquei muito decepcionada e assumi. E eu falei que ela tinha um poderzaço na mão e não jogou só fora o poder, mas também teve a chance de salvar alguém que estava metida em uma confusão, onde me colocaram do nada, caí de paraquedas. A única afetada nisso tudo fui eu. Eu não vou conversar com ela”.

O que foi mais difícil: ser Paquita ou participar da Grande Conquista?

“Na realidade uma vez paquita, sempre paquita! A Grande Conquista foi só um desafio”.

Conta um segredo do reality!

“Saúde mental. Só participem de um reality quando você tiver certeza que a sua mente vai estar sã e vai estar jogando junto com você”.

A Grande Conquista 2 é exibida de segunda a sábado a partir das 22h45, e aos domingo, às 23h, na tela da RECORD, com apresentação de Rachel Sheherazade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. No PlayPlus, há quatro sinais exclusivos para acompanhar tudo o que acontece no reality.