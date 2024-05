Catia Paganote detalha polêmicas da época de Paquita: ‘Quero ver quem está gorda’ A Vileira de A Grande Conquista relembrou convivência difícil com Marlene Mattos; entenda as declarações

Catia contou todos os detalhes de momentos tensos da época de Paquita (Edu Moraes/RECORD)

Mesmo no passado, as lembranças da época de Paquita Miuxa ainda ecoam na cabeça de Catia Paganote. A Vileira de A Grande Conquista viu os colegas falarem sobre as dificuldades do confinamento, e acabou relembrando momentos difíceis no convívio com Marlene Mattos, ex-diretora.

Catia começou a carreira ainda criança, por volta dos 12 anos: “Agressão verbal, coisas bem pesadas. Uma vez todo mundo já estava dormindo em casa, era meia-noite ou uma da manhã, a Marlene ligou para a casa de cada uma [das Paquitas], mandou todas irem para a casa dela. Uma morava lá em Caxias, ela morava na Lagoa. Chegando lá, falou, reunião, fica todo mundo pelada aqui, quero ver quem está gorda”.

Segundo a Vileira, as meninas passaram por coisas muito pesadas: “Levar esporro, ser humilhada, bulling”. Por esse motivo, Catia acredita que a Vila é um grande aprendizado, mas jamais será um baque tão grande para ela, quanto é para os outros.

