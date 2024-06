Novidades |Do R7

Catia Paganote é a quinta eliminada da Mansão de A Grande Conquista, com 27,92% A ex-Paquita não conseguiu votos suficientes na Zona de Risco contra os amigos Fê e Hadad

Alto contraste

A+

A-

Catia levou a pior na berlinda! (Edu Moraes/RECORD)

De ex-Paquita à ex-Conquisteira! Catia Paganote foi eliminada de A Grande Conquista nesta quinta (13), após disputar Zona de Risco acirrada contra uma dupla de amigos: Fernando Sampaio e Hadad. A competidora conseguiu singelos 27,92% dos votos, e disse adeus definitivamente para a Mansão!

A jogadora caiu na berlinda de uma forma inusitada. Ela foi a mais votada entre os Conquisteiros na cara a cara após se envolver na treta entre os Donos da Mansão, Dona Geni e Fê. O pessoal queria saber de quem foi a ideia de indicar Taty Pink no voto em consenso. Como a ex-Paquita estava presente na suíte dos mandachuvas na maior parte do tempo, recaiu sobre ela as dúvidas, como se Catia tivesse alguma responsabilidade sobre isso.

Bruno Cardoso votou nela, alegando que Geni não indicou ele para proteger Catia. Fellipe também mirou na ex-Paquita, na tentativa de se salvar da berlinda. Taty e Hideo seguiram o aliado. Por fim, Rambo soltou o quinto voto na Conquisteira, relembrando falta de afinidade e críticas sobre higiene dele.

Lizi Gutierrez tinha um superpoder em mãos, poderia retirar todos os votos de um jogador e colocar em outro na cara a cara. Ela poderia salvar Catia, com quem tinha bom relacionamento, mas preferiu se isentar de responsabilidades e jogou o poder fora, tirando votos de Fellipe e passando para Rambo, o que não mudou o resultado da berlinda.

Publicidade

Catia ficou muito decepcionada com Lizi, e Dona Geni também tomou as dores da amiga. A ex-Paquita contou para a mãe de Jaque Grohalski, que caso voltasse vitoriosa da Prova da Virada, colocaria Lizi em seu lugar na Zona de Risco!

Porém, Catia fez o pior tempo na atividade. Taty Pink levou a melhor e colocou Hadad na berlinda, ao lado da ex-Paquita e de Fê.

Publicidade

Catia teve uma passagem com poucas brigas no reality. Criou laços fortes com Geni e manteve a personalidade altiva! Agora, além de ex-peoa de A Fazenda e ex-Paquita, ela passa a integrar o seleto grupo de ex-Conquisteira!

Relembre a trajetória dela no reality:

Publicidade

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Fim de show para Catia Paganote! A ex-Paquita é a quinta eliminada de A Grande Conquista 2. Da Vila para a Mansão, a loira teve tempo de sobra para aproveitar os perrengues e luxos de Itapecerica da Serra, ou seria da Guerra? Relembre, a seguir, os melhores momentos da trajetória da, agora, ex-Conquisteira Reprodução/Instagram

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

Dicionário Conquisteiro! Descubra os termos usados no reality:

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A Grande Conquista 2 é muito mais do que um simples reality show, é uma verdadeira fábrica de pérolas linguísticas! Vamos começar pelos termos exclusivos do programa que dão um toque único a toda essa diversão caótica em busca do prêmio milionário. Confira os termos e expressões da nova temporada!