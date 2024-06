Catia Paganote, Fê Sampaio e Taty Pink voltam à infância na Prova da Virada desta quarta (12)

Alto contraste

Velocidade e agilidade serão determinantes para definir o campeão (Reprodução/Instagram)

Quarta-feira é dia de Prova da Virada em A Grande Conquista. Depois de uma formação de Zona de Risco turbulenta na noite da última terça (11), Taty Pink, Catia Paganote e Fernando Sampaio foram os Conquisteiros votados para a berlinda. E no programa desta quarta (12), ao vivo, os três participantes se enfrentam em uma prova cheia de memória afetiva da infância.

No desafio, os competidores vão disputar um circuito com brincadeiras de rua. Eles devem encontrar o gato no clássico “Gato mia”, acertar o alvo e correr no “Jogo de Taco”, conseguir terminar a “Amarelinha” e pausar o cronômetro para finalizar a prova. O jogador que terminar o divertido percurso em menor tempo se livra da Zona de Risco e coloca outro participante da Mansão em seu lugar. Quem será que vai levar a melhor?

A Grande Conquista 2 é exibida de segunda a sábado a partir das 22h45, e aos domingos, a partir das 23h, na tela da RECORD, com apresentação de Rachel Sheherazade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. No PlayPlus, há quatro sinais exclusivos para acompanhar tudo o que acontece no reality.

