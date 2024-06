Catia Paganote, Fernando Sampaio e Hadad estão na quinta Zona de Risco da Mansão

Alto contraste

Para quem vai sua torcida nesta berlinda? Vote no R7.com! (Antonio Chahestian e Edu Moraes/RECORD)

A Prova da Virada de A Grande Conquista foi emocionante! Taty Pink levou a melhor, escapando na quinta Zona de Risco da Mansão e colocando Hadad em seu lugar. O participante completou a berlinda ao lado de Catia Paganote e Fernando Sampaio.

A atividade resgatou as memórias da infância dos zoneados. Os competidores precisaram passar por um circuito de brincadeiras de rua. Primeiro tinham que encontrar o gato, no clássico “Gato Mia”, depois acertavam um alvo e corriam no “Jogo de Taco”. Em seguida, terminavam o circuito com a “Amarelinha” e apertavam o cronômetro.

No Gato Mia, os Conquisteiros entraram em uma casa escura com cama de gato. Tateando, eles tentavam encontrar o gatinho de pelúcia em meio a outros bichinhos. Era necessário pegar o gato e levar até a caminha do lado de fora.

O Jogo do Taco possuia uma figura de madeira protegendo um tripé, cada competidor precisava jogar bolinhas até derrubar o objeto. Como o personagem tinha um taco que protegia o tripé, era necessário lançar as bolinhas de forma rasteira.

Por último, a Amarelinha era um pouco diferente do comum. Os participantes encontraram duas pilhas com blocos enumerados. Eles precisavam retirar os blocos, um por um, de forma crescente, para ocupar os vãos do jogo. Como os blocos estavam fora de ordem, davam trabalho para serem movimentados!

Por sorteio, Fernando foi o primeiro a jogar. Ele se enrolou para encontrar o gatinho e perdeu tempo na casinha. Porém, foi super rápido nos outros dois.

Catia foi a segunda, ela demorou ainda mais que o adversário na casa escura, e assim como Fê, compensou o tempo no Jogo do Taco e na Amarelinha.

Taty jogou por último! Ela foi super bem no primeiro jogo, achando o gatinho quase de cara, mas perdeu tempo no Jogo do Taco. Rachel Sheherazade até brincou com a falta de pontaria da Conquisteira. Por fim, ela montou a Amarelinha perfeitamente e garantiu o menor tempo, apenas seis minutos e dois segundos.

Ela chegou na Mansão feliz da vida, e escolheu Hadad para ocupar seu lugar na berlinda!

E agora, quem você quer salvar na Zona de Risco? Vote no R7.com!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

1 / 6

