Catia Paganote, Fernando Sampaio e Taty Pink disputam a Prova da Virada Um dos jogadores terá a chance de sair da berlinda graças a Prova da Virada (ANTONIO CHAHESTIAN/RECORD TV)

A quinta Zona de Risco da Mansão foi definida! Na corrida para escapar da eliminação, um dos competidores de A Grande Conquista 2 precisa vencer a Prova da Virada. O desafio será disputado por Catia Paganote, Fernando Sampaio e Taty Pink no programa ao vivo desta quarta (12).

Além de garantir mais uma semana no jogo, o vencedor da dinâmica terá a oportunidade de colocar um rival em seu lugar.

Como foi a votação?

Os Donos da Mansão, Geni e Fernando, indicaram em consenso Taty Pink. A decisão foi tomada após os Donos analisarem o comportamento e o comprometimento da jogadora. “Seria uma pessoa para mexer com o jogo”, justificou Geni. Tati Pink revelou que não esperava a indicação, mas que ficou sabendo horas atrás. Para quem perdeu, os Donos preferiram manter a escolha em segredo, mas a decisão acabou chegando no ouvido da cantora. “Eu achei muito baixa a justificativa do microfone”, disse Taty, que tem afinidades com os mandachuvas.

Depois, foi a vez dos participantes votarem em um dos Donos em segredo. Por dez votos a quatro, Fernando foi o escolhido para a segunda vaga na Zona de Risco. “Eu percebo uma incoerência gigantesca nesse jogo”, disparou o ator ao saber da notícia.

A terceira etapa foi a votação Cara a Cara e lógico que a Mansão pegou fogo! Com cinco votos, Catia Paganote foi a mais votada da casa.

No entanto, ainda faltava Lizi abrir o poder que ganhou no Hora do Faro: “Na votação aberta, tire todos os votos de um morador(a) e passe para outro(a)”. A escolha poderia causar a maior reviravolta da berlinda, mas Lizi preferiu manter os votos como estavam. A ex-peoa de A Fazenda tirou os votos de Fellipe e transferiu para Rambo. Assim, o votatório permaneceu com o mesmo resultado. Catia Paganote, Fernando Sampaio e Taty Pink caíram na Zona de Risco.

Quer saber como ficará a formação final? Não perca a Prova da Virada nesta quarta (12), às 22h30, na tela da RECORD!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.