Cel é o décimo segundo eliminado da Mansão de A Grande Conquista, com 11,95%

‌



A+

A-

O Conquisteiro não recebeu votos suficientes para permanecer no jogo Edu Moraes/RECORD

Cel chegou longe, mas não o suficiente para vencer A Grande Conquista! O influenciador foi eliminado do reality na reta final do jogo, após enfrentar Zona de Risco quádrupla contra Guipa, Rambo, e seu grande adversário, Hadad. Cel recebeu apenas 11,95% dos votos e disse adeus, ou melhor, “sayônara” para a Mansão!

Ele foi puxado para a décima segunda berlinda por Rambo. O humorista venceu a última prova do programa com Kaio e encabeçou uma Zona de Risco. Os vencedores da atividade puderam escolher com quem gostariam de enfrentar o julgamento do público. Rambo chamou Guipa, Hadad e Cel. Essa foi a primeira e última berlinda enfrentada pelo influenciador na Mansão.

O ex-Conquisteiro teve uma jornada tranquila no reality, se esquivando de brigas e berlindas. Ele deu ênfase para as amizades e bom convívio com todos no confinamento, e revelou que jogava em grupo, para proteger os amigos.

O único embate de Cel foi com Hadad. Na fase da Vila, ele tocou no nome de Luana Andrade em um bate-papo, alegando que o empresário tinha perdido o amor de sua vida. O colega não gostou da situação e trocou farpas com o influenciador. Cel pediu desculpas, e logo em seguida, foi para a berlinda da primeira fase do jogo, ele foi um dos mais bem votados pelo público, garantindo passaporte para a Mansão.

Publicidade

Já na segunda fase, Cel encontrou o rival na Mansão e o climão voltou à tona. Eles brigaram algumas vezes, mas conseguiram resolver a discussão.

Cel criou laços fortes de amizade com Any e Dona Geni, mas não conseguiu ajudar as amigas a escaparem da eliminação. Sem as “cascas de bala”, o influenciador se aproximou mais de Hideo e Rambo.

Publicidade

Na última semana do reality, Cel caiu na décima segunda Zona de Risco e não foi salvo pelo público. Será que o jogo calmo do influenciador foi o motivo da saída dele?

Relembre a trajetória dele no reality:

Publicidade 1 / 14 ‌



‌



‌



‌



‌

Fim de jogo para o influencer! Cel ganhou o coração do público na Vila de A Grande Conquista, garantiu vaga na Mansão e se manteve ileso das Zonas de Risco até a última semana do programa. Relembre a trajetória do ex-Conquisteiro!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Dicionário Conquisteiro! Descubra os termos usados no reality: