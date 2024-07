Cel, Guipa, Hadad e Rambo estão na décima segunda Zona de Risco de A Grande Conquista

Novidades |Do R7

A formação das Zonas de Risco foi tensa! Antonio Chahestian e Edu Moraes/RECORD

Reta final é sinônimo de emoção em A Grande Conquista! Os Conquisteiros enfrentaram uma prova divertida na Mansão, o resultado dela mexeu diretamente com a formação de mais uma Zona de Risco quádrupla. Cel, Guipa, Hadad e Rambo formam a décima primeira berlinda da temporada. Vote no R7.com e ajude seu favorito a permanecer no jogo!

Eles se dividiram em duplas para competir. A prova foi inspirada em uma atividade da primeira temporada. Um Conquisteiro ficava conectado a fios na área de provas e tinha que guiar o amigo, que ia para a Mansão, e vendado, tinha que achar quatro estatuetas do Fred. O problema é que entre os cômodos, balões ligavam as bexigas a interruptores que davam choques nos guias.

As estatuetas estavam na sala, em um recipiente repleto de sapos na cozinha, no closet, e em uma cama no quarto, aos pés de um boneco! A prova foi super engraçada para o público, que viu quatro Conquisteiros levando choques por conta dos “vacilos” dos amigos.

Rachel Sheherazade contou neste domingo (14) o resultado da prova. Com dois minutos e 21 segundos, a dupla Kaio e Rambo levou a melhor e ainda ganhou um prêmio de R$5 mil cada.

Por vencerem, eles se tornaram os cabeças de chave das Zonas de Risco, e puderam escolher quem gostariam de enfrentar nas berlindas quádruplas. Rachel sorteou o nome de quem começaria as escolhas. Rambo foi o sorteado, e faz parte da Zona de Risco 1, o primeiro escolhido por ele foi Guipa. Em seguida, foi a vez de Kaio, que optou por Fê. Rambo também chamou Hadad. O militar chamou Hideo. Por fim, Rambo puxou Cel, e Taty sobrou para Kaio.

Veja como ficaram as berlindas:

Zona de Risco 1 (eliminação dupla na segunda (16): Rambo, Guipa, Hadad e Cel.

Zona de Risco 2 (eliminação dupla na terça (17): Kaio, Fê, Hideo e Taty.

Vote no seu favorito!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

