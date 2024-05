Novidades |Do R7

Cel, Hadad e De Albú disputam Prova da Virada, ao vivo, no programa desta quarta (29) O desafio exigirá agilidade, raciocínio e memória do trio de Conquisteiros; não perca!

Após o momento de tensão, o competidor salvo irá indicar outro Conquisteiro para a Zona de Risco (Reprodução/Instagram)

Quarta-feira é dia de Prova da Virada em A Grande Conquista. É a oportunidade para mexer na Zona de Risco, afinal quem ganhar o desafio se livra da berlinda e ainda coloca alguém em seu lugar para correr o risco de eliminação.

No desafio ao vivo, que vai ao ar nesta quarta-feria (29), Cel, Hadad e Lucas De Albú vão precisar de agilidade, raciocínio e memória. Tudo isso, em três desafios sobre plataformas giratórias.

Na primeira etapa, o objetivo do trio será organizar cubos para formar o nome do programa. Eles terão que fazer tudo isso com a plataforma em movimento e só poderão descer quando finalizar. Em seguida, eles partem para a segunda plataforma e continuam a prova. Agora, a missão é encaixar diferentes peças em uma estrutura de varetas. Terminada essa etapa, os Conquisteiros seguem para a plataforma três, onde terão que montar um quebra-cabeça de 7 peças.

Cada jogador precisa retirar uma anilha, que estará presa acima da cabeça dele, e colocá-la em um porta-fichas, para finalizar a prova.

O primeiro jogador que finalizar os três desafios das plataformas e ainda colocar a anilha no local correto é o vencedor da prova e se salva da Zona de Risco.

Sob o comando de Rachel Sheherezade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.