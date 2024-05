Alto contraste

Cel, Hadad e Lucas de Albú disputam a Prova da Virada Quem será o vencedor da Prova da Virada? (ANTONIO CHAHESTIAN/RECORD TV)

Uma verdadeira reviravolta aconteceu na formação da Zona de Risco de A Grande Conquista 2 e Cel, Hadad e Lucas de Albú caíram na berlinda! No programa ao vivo desta quarta (29), os Conquisteiros terão uma segunda chance graças a Prova da Virada. Palpites de quem irá escapar dessa?

Como regra do reality, o vencedor vai colocar um rival em seu lugar para ir ao julgamento do público.

Como foi a votação:

Depois de mimos e mordomias, os Donos Hideo e De Albú tiveram que decidir quais dos jogadores iriam direto para a berlinda. “Talvez eu não seja justo, mas acredito que a resposta vai vir de lá de fora”, justificou ao indicar Cel.

Na votação da cabine secreta, De Albú, Dono da semana, recebeu ao todo 10 votos dos moradores e ocupou o segundo lugar da Zona de Risco. “Sabia que seria uma disputa bem acirrada, faz parte do jogo. Importante é que eu fui eu em todos os momentos”, disse o nutricionista ao saber da notícia.

Na votação Cara a Cara, Hadad foi o mais votado e recebeu 6 votos dos moradores. “Algumas pessoas foram seguindo o voto uma da outra”, criticou o empresário sobre os votos recebidos.

O super poder do Hora do Faro foi revelado para Bruno: ”Cancele o voto de dois moradores na votação aberta”. Com isso, ele anulou os votos de Guipa no Rambo e de Brenno no Kaio. No entanto, o poder não gerou mudanças e Hadad ocupou o terceiro lugar da berlinda.

O que achou do resultado?

Não perca a Prova da Virada nesta quarta-feira (29), às 22h30, na tela da RECORD!

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.