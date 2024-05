Novidades |Do R7

Climão! Vinigram se decepciona com atitudes de Edlaine Para ele, a modelo age sem pensar nas consequências

O jogo em A Grande Conquista 2 está afunilando e novos desafetos vão sendo criados! Na noite desta segunda (23), Vinigram não economizou palavras ao expressar sua decepção com Edlaine. Ele ainda lembrou que a considerava como uma de suas favoritas na fase da Mansão. Entenda!

Durante uma conversa com Lizi, o cantor revelou seu descontentamento com as atitudes de Edlaine nos últimos dias. “Me decepcionei”, disse. Lizi respondeu dizendo que a modelo não reconhece seus erros e não tem humildade.

Para Vinigram, o principal motivo foi o fato dela ter agido na dinâmica sem pensar nas consequências: “Se ela não enxerga que o que ela fez ali poderia me prejudicar e prejudicar a relação que eu tenho com o Fellipe, significa que ela não se importa. O negócio é tirar o dela da reta”, explicou. O cantor também demonstrou arrependimento por ter tentado elaborar estratégias para salvar Edlaine da Zona de Risco.

Para quem perdeu, após dinâmica do Hora do Faro, Edlaine chorou porque Fellipe tirou dinheiro dela. Logo depois, o policial pediu desculpas e justificou dizendo que não foi nada pessoal.

“Eu até agora tô chocada com essas atitudes dela. Eu não imaginava de forma nenhuma”, respondeu Lizi ao refletir que não entende como uma pessoa pode chorar por ter perdido dinheiro, mas não chora com o fato de que pode ter magoado alguém. “Parece que quer arrumar problema com tudo”, concluiu Vinigram.

O cantor fez questão de lembrar a confiança que depositava na modelo, considerando-a uma das favoritas desde que entrou na Mansão. “Subi falando que eu achava que ela era a favorita.”

Assista à conversa!

