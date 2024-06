Comando de peso! Fellipe e Guipa são os novos mandachuvas da Mansão

Alto contraste

Ao vencer a prova, Fellipe escolheu Guipa sem hesitar (Reprodução/RECORD)

Pouco depois de Catia Paganote deixar A Grande Conquista 2, os participantes que restaram se reuniram para realizar a Troca de Poder. Exigindo sorte e muita precisão dos Conquisteiros, a prova que definiu os novos Donos da Mansão foi cheia de tensão e cálculos milimétricos.

Começando em times e, depois, partindo para carreira solo, os competidores precisaram encher um cilindro com ferramentas mecânicas sem deixar com que tudo afundasse no tanque de água em que boiava. No final, o estrategista que levou a melhor foi Fellipe Villas. Confira (com spoilers) mais detalhes da noite.

Logo antes da prova começar, Liziane Gutierrez fez um comentário que acabou se tornando uma premonição. “Queria ver o Guipa Dono”, previu a loira. Isso porque, mesmo perdendo na última etapa da prova, o jornalista foi escolhido pelo policial para dividir o posto. A dupla de peso agora vai administrar o confinamento do reality original da RECORD por uma semana, e promete movimentar muito o jogo.

Ao receber o seu colar, Guipa garantiu para Rachel: “Vamos chegar a um consenso, pode ficar tranquila”, se referindo à escolha de um indicado para a Zona de Risco e alfinetando, ainda, as duplas que não cumpriram a função. Já ao voltar para a sala, os mandachuvas se reuniram e não economizaram nas ideias para o comando.

Um assunto que não poderia faltar na conversa eram as especulações de nome para a próxima Zona. Porém, ambos decidiram bater o martelo apenas no último dia e decidir o nome final com um aperto de mãos. Além disso, combinaram: “Quando for conversar de jogo, vai conversar só nos dois”. Se referindo ao comando prévio, ainda foi estabelecido um acordo: “Não vamos fazer o que fizeram da última vez”.

Os primeiros nomes falados, sem hesitação, foram os privilegiados para frequentar a suíte dos Donos. Alegando que seria óbvio, Fellipe chamou Taty Pink e Hideo. Já Guipa, deu a vaga para Lucas de Albu. Depois disso, a personalidade estrategista foi consumindo a dupla e todas as funções delegadas já estavam na ponta da língua. O jornalista deu os nomes e o policial escolheu os cargos. A partir de então, a decisão dos Donos deu o que falar entre os Conquisteiros.

Com sede de mudanças, o comunicador disparou para o agora aliado: “A gente tem que mexer nesse jogo”. Foram anunciados, então, Dona Geni e Rambo na cozinha, Brunno Cardoso e Lizi na limpeza externa e Kaio Perroni e Brenno Pavarini, na interna. Mesmo receoso, Fellipe aceitou as propostas e Guipa o assegurou: “Confia”. Ao ficarem sabendo, os outros competidores riram das ironias, mas, se comprometeram a cumprir as funções com os rivais.

Mesmo com a insatisfação de alguns Conquisteiros, os Donos se mantiveram firmes nas determinações e Guipa aproveitou para provocar: “Bora movimentar”. Agora, resta saber se a dupla vai manter a sincronia até o fim. Isso se nenhum dos dois se perder em meio a tantas estratégias...

Confira os primeiros burburinhos entre a dupla:

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

Relembre a trajetória de Catia Paganote em A Grande Conqusita 2:

