Confira quem votou em quem na quarta formação da Zona de Risco da Mansão

Nada é previsível em A Grande Conquista! A formação da quarta Zona de Risco da Mansão foi emocionante do início ao fim, com reviravoltas, votos entre “amigos” e choro. Confira!

Pouco antes da votação, as Donas da Mansão combinaram de votar em consenso em Guipa. Porém, era um blefe de Lizi Gutierrez para dar uma rasteira em Edlaine Barboza. A ex-peoa de A Fazenda alegou que foi humilhada durante toda a semana pela rival e por Kaio Perroni, explanou as opções de voto da influenciadora em Dona Geni e Taty Pink, e por fim, anunciou que não haveria consenso.

Edlaine foi pega de surpresa! Rachel Sheherazade deu um minuto para que as mandachuvas entrassem em acordo na indicação, o que não aconteceu. Então, a apresentadora anunciou duas consequências: Edlaine perdeu os R$ 10 mil que ganhou na dinâmica A Conquista do Poder, e as duas Donas foram para a berlinda. A influenciadora caiu no choro!

Como a votação na cabine secreta não foi necessária, Rachel seguiu para a cara a cara. Como já era de se imaginar, Hadad e Fellipe Villas trocaram votos por conta da rivalidade que estourou durante a semana. Taty Pink também indicou o empresário.

Fê e Any protagonizaram um barraco quando o ator contou que ela “debochou” de sua profissão em uma dinâmica, ele deu um voto de protesto e fez um discurso para a classe artística. Anahí ficou surpresa e rebateu o voto, se defendendo. Dona Geni estava sem opções para votar, chorou, e acabou indicando Fê.

Rambo recebeu votos de Guipa, Lucas de Albú e Catia Paganote. A ex-Paquita alegou falta de fair play e de higiene do humorista. Ele só não foi mais votado que o jornalista. Guipa recebeu indicações de Brenno, Bruno, Rambo e Cel. O último deixou o Conquisteiro chocado, por ser de uma pessoa que ele conversa diariamente: “As máscaras estão caindo”, alegou.

Veja como votaram os Conquisteiros:

A votação pegou fogo na Mansão! (Arte/R7)

Como resultado, Edlaine, Guipa e Lizi vão disputar a Prova da Virada nesta quarta (5). Quem será que se livra da Zona de Risco e coloca outra pessoa em seu lugar? Não perca!

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

Relembre sete tretas de A Grande Conquista que poderiam rolar na sua casa :

share Tanto na Vila, com 101 participantes, quanto na Mansão, com 20, a convivência atingiu limites terríveis de intimidade em A Grande Conquista! Rolaram tretas por pão mordido, toalha 'roubada', sunga molhada e assuntos constrangedores. Está percebendo a semelhança? Parecem brigas que aconteceriam na intimidade de uma família, quem sabe na sua casa?