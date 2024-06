Conheça o álbum exclusivo com as trilhas sonoras A Grande Conquista Ouça as tmúsicas do reality completaço no seu aplicativo de música favorito!

Antonio Chahestian/RECORD

Já imaginou um reality show sem as trilhas sonoras que nos emocionam e nos fazem vibrar? Não é o caso de A Grande Conquista 2! O programa ganhou um álbum exclusivo com todas as músicas que elevam cada momento dos nossos Conquisteiros para novos patamares de emoção.

O álbum A Grande Conquista apresenta uma seleção cuidadosa das trilhas sonoras, como a música tema de abertura do programa Aprendendo a Jogar, de Fernanda Abreu, que todos amam e cantam juntos. Já a trilha Expectativas, de Marcelo Anastacio, foi feita especialmente para os momentos em que os Conquisteiros desabafam sobre o jogo. Além dessas, também compõem o EP as trilhas Dia a Dia, de Julio Cesar, Salvos no Jogo, de Kelpo Gils, Juno Moraes e Ricardo Ottoboni, e a que leva o nome do reality, Grande Conquista, de Fabio Brazza.

Cada trilha foi pensada para que o expectador receba um reality completaço. Não perca tempo e ouça as melhores trilhas no álbum oficial de A Grande Conquista disponível no seu aplicativo de música favorito.

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.