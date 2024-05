Conquisteiros entram na Mansão e dão início à segunda fase do reality Os seis ex-Vileiros de A Grande Conquista brindaram e comemoraram juntos

Eles chegaram na segunda fase de A Grande Conquista (Reprodução/PlayPlus)

Eles estão de volta! Os seis ex-Vileiros mais bem votados nas Zonas de Risco deram start na segunda fase do jogo. Anahí Rodrighero, Cel, Dona Geni, Bruno Cardoso, Hadad e Kaio Perroni chegaram na Mansão de A Grande Conquista na tarde desta quinta (9).

A primeira a entrar foi Any, ela se emocionou muito e agradeceu à torcida do Acre. Em seguida, Cel apareceu e fez a festa com a amiga da Vila. Dona Geni chegou logo depois, já na expectativa de ver quem mais chegaria. Bruno ficou em êxtase ao ver os amigos e deu um super abraço em todos.

Por fim, Hadad chegou comemorando a vitória e Kaio finalizou a leva de Conquisteiros, levando Dona Geni à loucura. Eles entraram juntos na Mansão e receberam drinks de boas-vindas.

No programa desta noite, após definição da votação, outros 14 Conquisteiros aparecem na Mansão. Continue votando no R7.com!

Veja a entrada deles na Mansão:

Entrando com o pé direito 🤩 Conquisteiros finalmente conhecem a parte interna da Mansão!



— PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 9, 2024

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

