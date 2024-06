Conquisteiros participam de bingo para definir novos Donos da Mansão

Novidades |Do R7

Alto contraste

A+

A-

No comando da edição, Sheherazade será a chamadora do bingo (Reprodução/Instagram)

Fernando, Bruno e Kaio estão na Zona de Risco e um deles deve deixar A Grande Conquista nesta quinta-feira (20), à noite. Após a eliminação, o jogo continua com a realização da dinâmica da Troca de Poder. Para definir quem serão os novos Donos da Mansão, os Conquisteiros vão precisar de muita sorte e atenção ao participarem de um jogo bem popular conhecido por todos no Brasil: o bingo. A prova será exibida no programa desta sexta-feira (21).

No Bingo da Conquista, o objetivo de cada jogador é marcar em uma cartela gigante a sua trinca da sorte. Rachel Sheherazade faz o sorteio das bolinhas e “canta” cada nome ou número que sair do globo de bingo.

Os jogadores vão até a cartela e colocam seus marcadores sobre os números/nomes anunciados pela apresentadora. Quando o jogador completar a sua trinca da sorte, deve gritar “bingo”. Quem gritar primeiro, já se tornará o novo Dono da Mansão.

Além disso, o vencedor da prova ainda ganha um prêmio de R$ 10 mil e indica mais um jogador para se tornar o segundo dono.

Publicidade

A função dos Donos é crucial na competição. Eles definem como ficará a distribuição das tarefas domésticas, indicam alguém diretamente para a Zona de Risco, mas, como todo bônus vem acompanhado de um ônus, um deles também vira alvo da Mansão para cair na berlinda.

A Grande Conquista 2 é exibida de segunda a sábado a partir das 22h45, e aos domingo, às 23h, na tela da RECORD, com apresentação de Rachel Sheherazade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. No PlayPlus, há quatro sinais exclusivos para acompanhar tudo o que acontece no reality.