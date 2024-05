Novidades |Do R7

Conquisteiros traçam estratégias para a primeira Zona de Risco da Mansão Com a formação da berlinda se aproximando, os moradores começam a definir alvos

Conquisteiros traçam estratégias para a primeira Zona de Risco da Mansão Moradores da Mansão planejam votos para a próxima formação da Zona de Risco (reprodução playplus)

Os Conquisteiros só falam sobre um assunto em A Grande Conquista 2: Zona de Risco! A primeira berlinda da Mansão está chegando e os jogadores já começaram a definir votos e fazer alianças no jogo.

Até o momento, Guipa firmou aliança com Catia Paganote ao dizer que ela será sua prioridade até o fim do jogo. “Conta comigo também”, retribuiu a ex-Paquita. Além dele, Lizi e Hadad conversaram sobre os rumos do jogo e especularam que a decisão principal será tomada por Baronesa, uma das Donas da Mansão. “Ela vai indicar um e a gente tem que ver a divisão dos votos”, comentou o empresário.

Hadad, por sua vez, explicou para Fellipe que joga sozinho: “O meu jogo sempre foi individual”, disse. Além disso, o ex-participante do Power Couple pediu para não ser considerado um G20: “Eu não tenho que ficar aqui te provando que faço parte de grupo ou não”, disparou Hadad para o policial. Fellipe aproveitou para explicar ao colega de confinamento o motivo que o fez afastar-se dele: “Eu não concordava com o posicionamento daquele grupo que você estava muito ligado”.

Um outro participante que já deixou claro seu posicionamento no jogo foi Kaio. Após Brenno dizer a ele e a Elaine que eles precisavam de novos aliados, foi imediatamente repreendido. “Meu voto vai ser individual”, explicou.

Em uma conversa com Rambo, Guipa disse que o ex-rival não está se posicionando no jogo: “Enquanto você não se posicionar, você vai ser opção de voto de todo mundo”, alertou. Além disso, pediu para Rambo ter mais malícia no jogo. ”Eu estou te falando isso porque eu quero que você permaneça”, declarou.

Ansiosos para a primeiríssima votação na Mansão? A Zona de Risco acontece na próxima terça (14), ao vivo.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h.