Dancinhas, ameaça e fofocas: saiba tudo o que rolou na Festa Esportiva

As fofocas inundaram a festa em A Grande Conquista (Reprodução/PlayPlus)

Que tal uma Festa Esportiva para colocar os moradores de A Grande Conquista ainda mais no jogo? Bolas de basquete, agitação na pista de dança e muitos burburinhos rolaram no festerê. Todos os detalhes do evento vão ao ar no programa deste domingo (16)!

Os Conquisteiros vibraram muito quando Fred contou o tema da festa, afinal, esporte é um dos assuntos favoritos do pessoal na Mansão. Fellipe aproveitou o momento para cumprir a promessa que fez caso ganhasse a Troca de Poder, e raspou o cabelo! Os homens estavam trajados com roupas de basquete e as mulheres com figurinos de líderes de torcida, eles fizeram o desfile de praxe e partiram para a curtição.

A música estava animada, e a decoração contou com placar eletrônico, cestas de basquete, puffs em formato de bola, camisas com os nomes dos Conquisteiros e uma pista de dança redonda!

Any, Taty Pink e Lizi abriram a pista de dança com Worth It, do Fifth Harmony. Já Bruno, Cel, Fellipe, Hideo e Kaio se jogaram no passinho ao som de Casca de Bala, hit do Thullio Milionário, que virou praticamente um hino dos Conquisteiros nas festas.

As dancinhas deram espaço para as fofocas espalhadas pelo festerê. Dona Geni, que está bastante incomodada com o climão que ficou entre ela e Taty após o voto dos Donos, desceu a lenha em Fê enquanto conversava com a cantora. Pink explicou para a colega que é difícil saber em quem acreditar, pois Fê diz que o nome dela foi sugerido por Geni, e a mãe de Jaque Grohalski alega o contrário.

Do outro lado da pista, Fê tentava descobrir quem está na mira dos novos Donos em bate-papo com de Albú: “Eles não falam de nomes, mas o que me disse é que tem dois nomes [...] Não acho que ele vai sugerir seu nome, a não ser que o Fellipe sugira”, contou Lucas.

Também rolou um estresse! Lizi ficou muito brava ao ver que alguns Conquisteiros tinham bebido mais cervejas que ela: “Eu vou acabar com a festa”, ameaçou. Ela reclamou de Rambo, que estava contando quantas bebidas ela tomava.

Mais tarde, Fellipe e Taty conversaram com Rambo, o humorista contou sua versão dos fatos sobre as bebidas da festa: “Tinha trinta cervejas, o Fê e o Kaio contaram. Deu essa briga porque peguei as minhas (duas) e as suas. [...] Tá atrás de um personagem e vai até o final”, explicou. Rambo tomou as bebidas que seriam da cantora, e alegou que Lizi e Guipa estão querendo queimá-lo. O humorista criticou o jornalista.

No final da festa, Lizi e Any coreografaram Toxic, de Britney Spears, deixando a rivalidade de lado!

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

