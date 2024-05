De Albú e Hideo: o que esperar dos novos Donos da Mansão?

Alto contraste

O comando da Mansão desta semana está nas mãos de Hideo e De Albú e eles prometem virar A Grande Conquista 2 do avesso. O nutricionista foi escolhido pelo professor para ocupar a segunda vaga de Dono, porém não sabe com quem Hideo está jogando, o que deixa esse reinado ainda mais interessante. O que podemos esperar dos novos Donos da Mansão?

Os Conquisteiros participaram da Prova dos Donos, que foi dividida em duas fases. A primeira foi em grupos com dados que indicavam quantas casas cada jogador andaria no tabuleiro. Vinigram, Cel e Hideo mandaram bem e avançaram para a fase dos copos mágicos, onde eles tinham que apostar na sorte para escolher o copo premiado. Hideo escolheu o copo de número 5, ganhou o poder de mandachuva, R$10 mil e a oportunidade de escolher o segundo Dono: Hideo.

Na Suíte dos Donos, eles já começaram a definir os possíveis nomes para a berlinda. Ao que tudo indica Guipa, Cel e Kaio estão na mira da dupla. Entretanto, eles não chegaram ao consenso, mas definiram que a estratégia: escolher alguém que seja o alvo da casa, mas que também não seja aliado de nenhum deles.

Ao analisar as opções, De Albú concluiu que se eles indicarem Cel ou Guipa, que estão na mira da Mansão, os jogadores vão ser obrigados a se movimentarem no jogo. “Eu quero colocar o Guipa pra ver se o povo vai votar no Cel”, explicou. Hideo aproveitou a conversa para revelar que o jornalista tinha pedido para ele chamá-lo para ser Dono. “Ele ia tomar umas decisões que eu não ia gostar”, disse o professor.

Em conversa com Catia, De Albú revelou que a sua principal estratégia é se salvar da berlinda. “Tudo é uma estratégia, as vezes dá certo, as vezes não dá”, respondeu a ex-Paquita. Entretanto, o Dono da vez, adiantou que ele e Hideo entrarão em consenso para a indicação à Zona de Risco. J á quando conversou com Lizi, disse que não entende as estratégias de Hideo: “Não sei com quem que ele tem afinidade”. Além disso, revelou que quer virar os votos de Dona Geni, Fellipe e Catia.

Por fim, De Albú e Hideo chegaram à conclusão de que os três jogadores têm chances de receber muitos votos na próxima Zona de Risco e, se eles indicarem algum deles, tiram a votação da Mansão.

Será que eles vão encontrar um alvo em comum?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

