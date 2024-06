Deboche e lavação de roupa suja! Any e Hadad discutem em A Grande Conquista A jogadora prometeu aos amigos que nunca mais vai falar com o empresário

Sem trégua! A rivalidade entre Any e Hadad voltou (Reprodução/PlayPlus)

Os Conquisteiros mal acordaram após uma noite recheada de tretas da dinâmica de apontamento, e já emendaram outra! Any e Hadad quebraram o pau na manhã desta segunda (10) em A Grande Conquista. Sabe a trégua que eles deram nos últimos dias? Esqueça!

Tudo começou na atividade gravada na noite de domingo (9), que vai ao ar no programa desta segunda. Hadad citou desentendimento com Any e uma fala da Conquisteira para justificar um apontamento de Taty Pink. No momento em que ouviu seu nome, a adversária se posicionou: “Eu falei aquilo para você, depois de muita coisa que você fez comigo, não vem querer pagar de santo aqui, não!”

Veja:

Clima tenso e discussão durante a dinâmica 🔥 Any e Hadad discutem



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX! pic.twitter.com/VLtivHIZGg — PlayPlus (@SigaPlayPlus) June 10, 2024

O caos acalmou e eles dormiram, mas acordaram atentados! Na academia, ambos malharam a língua. Any defendia seu ponto de vista, alegando que Hadad não deveria trazer coisas passadas para atacá-la. Por sua vez, o empresário se defendeu, dizendo que outras pessoas trouxeram assuntos que o levaram a citá-la.

Segundo Hadad, Taty Pink errou ao dizer que já viu ele desmerecendo Cel e Any: “Naquele momento, me gerou gatilhos. Eu também já fui desmerecido, querida! Não é sobre você”, pontuou.

Assista :

"Eu também já fui desmerecido, querida", dispara Hadad para Any 🔥



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX! pic.twitter.com/2jHKbZ0uDC — PlayPlus (@SigaPlayPlus) June 10, 2024

Guipa tentou mediar a discussão, mas foi ignorado. Any explicou que estava irritada com Hadad: “Estou aqui por conta das palavras que você usou, dizendo, ‘ninguém me ouve, ninguém me escuta, sou desmerecido’. Não, pelo menos da minha parte, não”.

Any disse que não vê problemas pelas pessoas observarem as atitudes de Hadad e quererem pontuá-las nas dinâmicas: “Você deveria fazer uma cartilha de como jogar isso aqui”, debochou, dando a entender que o empresário se acha maior jogador que os outros.

Confira :

"As pessoas veem as suas atitudes", dispara Any para Hadad 💣



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX! pic.twitter.com/LWCSuYb6mD — PlayPlus (@SigaPlayPlus) June 10, 2024

Guipa tentou novamente acalmar os ânimos, dizendo que o erro foi de Taty Pink, que nunca é apontada nas votações, mas sempre cita discussões de terceiros. “Ninguém está preocupado, no apontamento, com a forma como eu me sinto”, explicou Hadad, lembrando que não é aliado de Liziane, por exemplo, mas sempre é julgado por ter “soltado a mão” dela no jogo.

Hadad disse que está cansado de ser taxado de agressivo: “Eu tenho coração e também tenho sentimento!” Any rebateu, explicando que em sua visão, Lizi e Hadad eram, sim, aliados. O adversário negou.

Olha só:

"Você jogava manipulando ela [Lizi] e outras pessoas", dispara Any para Hadad 😳



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX! pic.twitter.com/EVWrmRfxjH — PlayPlus (@SigaPlayPlus) June 10, 2024

Guipa contou para Any que também acreditava que Hadad e MC Mari eram cabeças de um grupão, mas após se aproximar deles, percebeu que era apenas uma “resenha”, sem conversas sobre jogo. O jornalista soltou até que tem certeza que o empresário colocaria Fê na Zona de Risco, pois joga sozinho. Hadad confirmou!

Se liga:

Hadad afirma que colocaria Fê na #ZonaDeRisco se necessário 🚨



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX! pic.twitter.com/Cgy21rqjKn — PlayPlus (@SigaPlayPlus) June 10, 2024

Any falou que o adversário deveria colocar uma auréola na cabeça, pois se faz de “coitadinho”. Ele deu as costas para a rival, mas quando passou para ir até a lavanderia, ouviu um recado: “Não quero mais falar com você, nem bom dia. Vou fingir que você é invisível”. Hadad agradeceu e debochou.

Dentro da Mansão, Hadad conversava com Cel e dizia que não tinha mais nenhum problema com o colega. Porém, Rambo se meteu na conversa e quis saber o motivo do empresário não querer falar do jogo na Vila. Hadad corrigiu o humorista, explicando que essa fala era de Guipa. Os dois trocaram farpas.

Veja :

Hada se estressa em conversa com Rambo 💥



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/iOsJIyrYEO — PlayPlus (@SigaPlayPlus) June 10, 2024

Any entrou também, para preparar o café da manhã, e contou sobre a treta, afirmando que se sente “trouxa” de ter acreditado na mudança de Hadad.

Ela explicou os sentimentos para Cel:

Any desabafa com Cel sobre ter acreditado em "mudança" de Hadad: "Me sinto muito tonta" 😳



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX! pic.twitter.com/g0383y5mXv — PlayPlus (@SigaPlayPlus) June 10, 2024

Essa treta ainda vai render!

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

