Detetive! Veja spoilers da dinâmica valendo imunidade em A Grande Conquista

Sabe o que deixa os Conquisteiros mais eufóricos do que dinâmica valendo dinheiro? Uma disputa por imunidade! Ficar livre da Zona de Risco de A Grande Conquista é o sonho dos jogadores, e na atividade de apontamento da semana, eles puderam concorrer a esse baita prêmio. Eles brincaram de Detetive, e entraram de cabeça no game!

Antes de descerem para a atividade, os jogadores foram sorteados e escolheram livros dentro da cabine secreta da Mansão. Cada objeto tinha um número dentro, eles não poderiam informar esse dado para ninguém.

Lembra da festa? A dinâmica foi ambientada na decoração do evento! Chegando no local, Rachel Sheherazade explicou o jogo: cada morador ficou posicionado em uma plaquinha, com todos vendados a música tema do reality começava a tocar. Rachel sorteava um número, o jogador tirava a venda, escolhia uma “vítima” entre os competidores, colocava a foto do participante ao lado do triturador e voltava para seu lugar.

Todos retiravam as vendas e a “vítima” tinha que tentar identificar quem tinha escolhido sua foto. Se ele acertasse, o rival seria eliminado, mas se errasse, o eliminado seria ele mesmo.

O primeiro a jogar foi Fê, ele foi estratégico e escolheu Rambo para eliminar, pois se optasse por um rival declarado, ele seria o suspeito número um. O humorista não teve dúvidas quando precisou opinar sobre quem tinha escolhido ele, e apontou Guipa. Como ele errou, foi eliminado e o jornalista triturou a foto do rival.

Seguindo a linha de Fê, Dona Geni resolveu escolher a foto de Lizi! Porém, a colega percebeu a carinha de suspeita da mãe de Jaque Grohalski e acertou na mosca, eliminando Geni do jogo.

Taty Pink também não fez uma boa estratégia ao escolher Lucas de Albú, o rapaz suspeitou da cantora e ela foi eliminada.

Já Any, resolveu fazer um caminho diferente para despistar os moradores vendados. Ela colocou a foto de Guipa ao lado do triturador, e o jornalista suspeitou de Fê! Guipa optou pelo ator por “sentir” uma pisada forte ao seu lado e acreditar que era Fê.

Nas rodadas seguintes, Hadad, Fê e Fellipe foram eliminados. Quer saber quem levou a imunidade? Assista ao programa desta segunda (24)!

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

