Dias de glória! Fernando Sampaio garante poder que vai estremecer a próxima votação O ator ainda levou R$ 10 mil na dinâmica do Hora do Faro em A Grande Conquista

O Conquisteiro foi apontado como "falso" na atividade (Edu Moraes/RECORD)

Fernando Sampaio está rindo à toa em A Grande Conquista, ou melhor, rindo com motivos! Ele foi salvo pelo público ao lado de Hadad na quinta Zona de Risco do programa, e neste domingo (16) garantiu uma baita vantagem na dinâmica A Conquista do Poder.

Catia Paganote participou de uma prova valendo prêmios no programa Hora do Faro. A quinta eliminada da Mansão mandou bem no desafio, levou R$ 20 mil para casa e escolheu um super poder para mandar aos amigos Conquisteiros: “Na votação aberta, escolha dois moradores para mudarem seus votos. Eles devem trocar suas indicações para a Zona de Risco”.

Na Mansão, a dinâmica era simples. Cada morador sorteado virava o “estilista” e escolhia uma camiseta para um adversário posar na capa da revista “Faces”. Cada roupa tinha uma palavra, como fofoqueiro, mentiroso, e insuportável. Quem recebesse a camiseta de falso, ganharia R$ 10 mil e o prêmio da semana.

Rolaram diversos barracos! Brenno chamou Kaio de falso, e em conjunto com Lizi, quebrou o pau com o rival. Any e Hadad também trocaram farpas, o empresário alegou que a Conquisteira era arrogante e eles soltaram o verbo. Fernando se meteu na treta e disse que a adversária tinha sido preconceituosa no programa! Por conta da acusação, Any cogitou desistir do reality.

E a Any quase desistiu do jogo hoje #AGrandeConquista pic.twitter.com/It4LB5Cmc2 — A Grande Conquista (@agconquista) June 16, 2024

Fellipe decidiu dar a camiseta de falso para Fê, alegando que o ator gosta de Taty Pink, mas colocou a colega na Zona de Risco. O adversário rebateu, afirmando que realmente aprecia a amizade da cantora, mas que ela não é uma prioridade no jogo. Por conta desse apontamento, Fernando garantiu R$ 10 mil e poderá mexer na próxima votação do programa, fazendo dois jogadores serem obrigados a trocarem de voto!

Alguma dúvida de que Fê vai colocar fogo na Mansão?

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

1 / 10

