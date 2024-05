‘Dilacerada’: Bifão sofre com a eliminação do namorado e leva puxão de orelha Catia Paganote disse que a amiga ficou apagada após formação de casal em A Grande Conquista

Emocionada? Bifão sofre com a saída de Destri do jogo (Reprodução/PlayPlus)

A quarta Zona de Risco de A Grande Conquista acabou com os três casais da Vila! Brunno Danese e Maizy Magalhães foram eliminados juntinhos, mas Biel Azevedo saiu do jogo deixando Gabriela Rossi por lá, e Matheus Destri disse adeus à competição, quebrando o coração de Bifão. A Miss Rondônia até ficou de boa, mas a ex-peoa de A Fazenda não aguentou bem a separação.

Vendo a amiga borocoxô nesta terça (7), Catia Paganote alertou: “É pouco tempo para você ficar assim”. Bifão entendeu o recado, mas justificou: “Para mim foi um bagulho muito de verdade, não sou uma pessoa que consegue fingir e sorrir, sendo que por dentro estou dilacerada. Mas vai passar, vou usar isso como um combustível. É meio difícil do dia para a noite mudar”.

Catia percebeu a emoção da Vileira e resolveu ser ainda mais direta: “Reveja, porque quando você começou a ficar com ele, praticamente saiu do jogo. Não foi isso que você veio fazer aqui. Não é que não tenha sido uma coisa boa você ficar com ele, mas você sumiu”, apontou.

A jogadora se mostrou bastante apaixonada por Destri e afirmou para a amiga que o namorado vai ter consciência de esperar ela sair do reality para conversarem.

Assista ao bate-papo:

