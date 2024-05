Dinâmica para escolher novos Donos da Mansão exigirá memória e sorte dos Conquisteiros nesta quinta (16) Logo após a primeira Zona de Risco da segunda fase do reality, os competidores darão continuidade ao jogo com outra prova importante; não perca!

Agora, a suíte dos Donos terá novos ocupantes (RECORD/Edu Moraes)

Na noite desta quinta-feira (16), acontecerá a primeira eliminação da fase da Mansão em A Grande Conquista 2. Claudia Baronesa, Bruno Cardoso e Guipa estão na Zona de Risco e um deles deixará a competição. Após a saída de um dos Conquisteiros, o ciclo do jogo recomeça e haverá a dinâmica de Troca de Poder para escolher os dois novos Donos da disputa.

O desafio acontecerá na próxima madrugada e será exibido no programa desta sexta-feira (17). Os participantes que continuam no programa precisarão de boa memória para localizar as pirâmides nas cores corretas posicionadas em uma estante, e também de sorte para que esses objetos encontrados somem um peso maior do que os seus adversários. Cada pirâmide possui um peso distinto.

O jogador que somar mais peso com as pirâmides que conquistou leva o título de Dono da Mansão. Em seguida, o vencedor escolherá o outro comandante do reality.

A dupla terá como regalia dormir em uma suíte exclusiva, onde poderá receber convidados, além do poder de influenciar nos rumos da competição, ao enviar diretamente para a próxima Zona de Risco um dos seus companheiros de confinamento. Mas, por outro lado, ser dono também significa virar alvo da votação de seus adversários.

A Grande Conquista 2 é exibida todos os dias (de segunda a domingo), a partir das 22h45, com apresentação de Rachel Sheherazade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. No PlayPlus, há quatro sinais exclusivos para acompanhar tudo o que acontece no reality.