Dona Geni, Fellipe, Kaio e Lizi estão na Zona de Risco quádrupla da Mansão

Vote no seu favorito lá no R7.com ANTONIO CHAHESTIAN/RECORD TV

Os Conquisteiros foram surpreendidos com a primeira Zona de Risco quádrupla de A Grande Conquista! O novo formato de votação bagunçou as estratégias dos participantes e movimentou a Mansão. Dona Geni, Fellipe, Kaio e Lizi foram direto para a berlinda sem direito a segunda chance! No programa ao vivo desta quarta (10), o zoneado menos votado será eliminado e os outros três sobreviventes do voto popular vão disputar a Prova da Virada. Palpites de quem irá escapar dessa?

Como foi a votação:

Os Donos da Mansão, Geni e Guipa bateram o martelo e decidiram indicar Fellipe em consenso. “Vi alguns movimentos que eu achei estranhos. Por exemplo, chegar para o Cel e falar que Cel tinha escolhido um lado quando Any sai do programa e o Rambo permanece. Queria entender que lado e esse. A Geni concordou comigo”, justificou o jornalista. Fellipe, por sua vez, revelou que não esperava a indicação dos Donos.

Na votação da cabine secreta, Dona Geni foi a mais votada e ocupou a segunda vaga. A Dona da semana recebeu seis votos, contra três recebidos por Guipa. “Não esperava. Teve dois cabritos que pulou a cerca, mas as pessoas são assim mesmo”, declarou a zoneada.

Já na votação cara a cara, Lizi e Kaio, rivais declarados, empataram ao receber quatro votos cada.

Logo depois, o poder do Hora do Faro foi revelado para Fellipe: “Ao fim da votação aberta, escolha dois moradores que deverão votar novamente em quem eles quiserem”. O policial escolheu Hideo e Taty Pink, ambos miraram em Lizi novamente. Com isso, a ex-peoa de A Fazenda somou seis votos e ocupou o terceiro lugar na Zona de Risco.

E chegou o grande momento! Sheherazade anunciou que a Zona de Risco seria quádrupla e os participantes teriam que fazer a dinâmica do Resta Um. O participante que sobrou foi Kaio! Logo, ele preencheu a última vaga da berlinda.

Como resultado, Dona Geni, Fellipe, Kaio e Lizi estão na nona Zona de Risco da Mansão. O menos votado pelo público será eliminado nesta quarta (10). Vote em quem você quer que permaneça no reality! Senta o dedo no R7.com!

E não perca a Prova da Virada nesta quarta (10), às 22h30, na tela da RECORD!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.