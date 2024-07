DR e selinho! Lizi Gutierrez e Brenno causam na Festa Final A ex-peoa não gostou que o ator puxou assunto com Hideo na festa, mas no final recebeu um beijo Novidades|Do R7 18/07/2024 - 10h41 (Atualizado em 18/07/2024 - 10h49 ) ‌



Será que esse romance vai rolar? Reprodução/PlayPlus

Na Festa Final de A Grande Conquista, um desentendimento entre Lizi e Brenno roubou a cena. A ex-peoa de A Fazenda se irritou ao ouvir o ator pedir que Hideo cantasse. O clima esquentou quando Brenno respondeu dizendo que não era obrigado a gostar das mesmas pessoas que Lizi, o que gerou uma discussão acalorada entre os dois. Entenda!

Tudo começou quando Lizi perguntou para Brenno se ele estava querendo implicar com ela. “Eu só pedi para o menino cantar. Isso te dói?”, questionou o ex-Conquisteiro. A ex-peoa respondeu irritada que o ator estava querendo falar com o “pessoal” que não gosta dela e, em seguida, ameaçou: “Ele está querendo falar com os amiguinhos dele. Eu vou virar best do Kaio!”

Brenno e Lizi discutem em #FestaNaMansão 👀 pic.twitter.com/DNoHPxptls — A Grande Conquista (@agconquista) July 18, 2024

Guipa percebeu o climão entre os dois e foi conversar com Lizi. Brenno percebeu que eles estavam falando sobre a situação, se aproximou e disparou: “Para de querer fazer VT”. Vixe!

"Para de querer fazer VT", Brenno treta com Lizi #FestaNaMansão 🔥🧨 pic.twitter.com/egtPqPOugn — A Grande Conquista (@agconquista) July 18, 2024

Logo depois o jornalista foi aconselhar o ator na tentativa de apaziguar a briga: “Vamos esquecer os problemas. Ela gosta de você, você gosta dela. Vamos curtir esse festão aqui”.

Guipa aconselha Lizi e Brenno #FestaNaMansão 👀 pic.twitter.com/y0rDEEd29L — A Grande Conquista (@agconquista) July 18, 2024

Apesar do clima tenso, a noite ainda guardava surpresas. Após a discussão, em um momento inesperado, Brenno se aproximou de Lizi e deu um ‘selinho’ na ex-Conquisteira. O gesto levantou novas especulações sobre um possível romance entre o casal.

Brenno e Lizi trocam carinhos na pista de dança 💕#FestaNaMansão pic.twitter.com/3nxGCfoyWM — A Grande Conquista (@agconquista) July 18, 2024

Por outro lado, a cena do casal gerou críticas entre os ex-participantes que estavam presentes. Hideo, que foi o motivo da implicância de Lizi com Brenno, comentou com Geni que os dois são “ridículos”. A mãe de Jaque Grohalski respondeu: “Eles estão fingindo de relacionamento para querer mídia.“

Geni diz que Lizi e Brenno estão fingindo ter um relacionamento #FestaNaMansão 👀🔥🧨 pic.twitter.com/9oGqayKKWe — A Grande Conquista (@agconquista) July 18, 2024

E a DR rendeu mais ainda! Lizi ameaçou dizendo que iria dançar com Kaio para irritar Brenno, seu rival. “Se eu quiser, eu faço disso aqui um caos em um minuto”. Olha só!

Lizi ameaça dançar com Kaio #FestaNaMansão 👀 pic.twitter.com/DvOEfiL4Uc — A Grande Conquista (@agconquista) July 18, 2024

Em uma outra conversa com Guipa, a ex-peoa de A Fazenda disparou: “Eu sei jogar muito mais baixo que isso”. Veja!

"Ele tá fazendo as coisas para me irritar", Lizi fala de Brenno em #FestaNaMansão 👀 pic.twitter.com/y0OfkGtmNT — A Grande Conquista (@agconquista) July 18, 2024

Prepare-se! A final de A Grande Conquista 2 vai ao ar nesta quinta (18), a partir das 22h30, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus e assista à temporada quando e onde quiser!