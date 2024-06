Alto contraste

A+

A-

Duelo de blefes: disputa valendo R$ 5 mil acaba em troca de farpas entre Any e Rambo Taty Pink levou a melhor na Atividade de Apontamentos (reprodução playplus)

Os moradores da Mansão de A Grande Conquista 2 protagonizaram uma dinâmica acalorada, com direito a blefes, tensão e até troca de farpas, em uma competição valendo R$ 5 mil. Na atividade, cada Conquisteiro teve a chance de testar seus conhecimentos em uma série de curiosidades.

Com 50 curiosidades disponíveis em um mural, a dinâmica consistia em pegar uma delas e convencer a pessoa desafiada se a informação era verdadeira ou falsa. Se o escolhido acertasse a resposta, a placa era destruída e o adversário eliminado. O objetivo principal era manter o cartão do prêmio intacto até o final do game.

Entre os momentos mais tensos da competição, Guipa tentou convencer Bruno através do blefe: “Eu sou mau-caráter, mentiroso, desonesto, safado, sem-vergonha, picareta, então é evidente que eu vou falar pra você que a resposta é falsa, mas é verdadeira”, disse o jornalista para confundir o palhaço. Bruno, por sua vez, acreditou no blefe, o eliminou e não hesitou em trocar farpas com ele. “A única coisa verdadeira que ele falou foi tudo que ele disse a respeito dele mesmo”, retrucou para o rival. “Palhaço sem graça”, respondeu Guipa.

Outro embate que marcou a disputa foi o de Edlaine com Brenno Pavarini. A modelo não segurou a risada na hora de blefar sobre a cantora Rihanna ter lançado uma marca de guarda-chuvas após hitar com a música Umbrella e rendeu altas gargalhadas entre o adversário e os outros jogadores. O ator acabou confirmando a curiosidade e ganhou a disputa.

Publicidade

Fellipe ganhou o desafio do blefe contra Fernando: “Eu não estou querendo te convencer, estou querendo te confundir”, disparou o policial para o ator. Por ficar em dúvida com a tática de Fellipe, Fernando apostou na resposta falsa sobre Shakira e acabou levando a melhor. Lizi escolheu Hideo, enquanto Rambo jogou com Lucas de Albú. Geni chamou Fernando para competir e Fellipe convidou Hadad, que acabou sendo desafiado por Any.

A grande final ficou entre Fellipe e Taty Pink. O policial militar tentou fazer com que a cantora não acreditasse que o nome verdadeiro de Bon Jovi era John Francis Bongiovi Jr, mas não teve sucesso. A cantora apostou como “verdadeiro” e ganhou a bolada de R$ 5 mil. Os Conquisteiros comemoraram bastante, visto que o policial estava ganhando a maioria das disputas. Taty Pink deu a volta por cima, venceu o concorrente e embolsou o prêmio de R$ 5 mil.

Publicidade

Assista ao momento da vitória!

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Dinâmica de Apontamentos sem treta? Não em A Grande Conquista! Depois da atividade, Any foi reclamar com Rambo que não gostou da postura dele durante dinâmica. Segundo ela, Rambo estava atrapalhando o ritmo da atividade ao “soprar” informações. “Eu não achei legal a sua atitude de comentar com Cel enquanto a dinâmica estava acontecendo”, explicou. Depois disso, Bruno saiu em defesa do amigo, e Any rebateu comportamento do palhaço: “Eu não achei a postura legal”.

Publicidade

Depois, a empresária foi para a área externa com o amigo Cel para conversar sobre o ocorrido. “Ele já sabia a resposta, mas não sinto que era para soprar”, defendeu o influencer. Já no quarto, Bruno, Rambo e Kaio continuaram falando do assunto. Kaio, que era o jogador da rodada quando Rambo “soprou”, disse que não ouviu a resposta do humorista. “Tanto que eu não escutei, que errei”, disse o militar.

E aí, soprou ou não a resposta?

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Tanto na Vila, com 101 participantes, quanto na Mansão, com 20, a convivência atingiu limites terríveis de intimidade em A Grande Conquista! Rolaram tretas por pão mordido, toalha 'roubada', sunga molhada e assuntos constrangedores. Está percebendo a semelhança? Parecem brigas que aconteceriam na intimidade de uma família, quem sabe na sua casa?