‘É o maior arrependimento da minha trajetória’, confessa Any sobre treta com Vinigram Logo após ser eliminada de A Grande Conquista, empresária comenta as polêmicas que viveu no reality

Any é a oitava eliminada da Mansão Reprodução PlayPlus

Any foi a oitava eliminada da Mansão de A Grande Conquista. A empresária recebeu apenas 15,57% da preferência do público e se despediu do sonho milionário. Antes de ir embora, ela marcou presença em O Grande React para contar tudo sobre a sua trajetória no programa para Lucas Selfie e Ju Nogueira. Confira!

No início do bate-papo, Selfie revelou para a ex-Conquisteira que ela era a preferida do público aqui fora. Any ficou surpresa com a notícia, mas logo recebeu um banho de água fria. O apresentador questionou se ela saberia responder o motivo de ter ido de preferida à participante que recebeu menos votos para permanecer no jogo. “Eu acredito que depois de alguns problemas que tive na Mansão, isso foi me desestabilizando mesmo eu tentando ser forte”, confessou Any. Para a empresária, ela acabou perdendo a “gana” no jogo.

Ju Nogueira alfinetou Any ao dizer que ela estava sendo repetitiva em brigar com Hadad. “Nos últimos dias, eu baixei a guarda deixando isso de lado”, comentou após concordar com a apresentadora.

E sobre o rival Fernando? Eles se aproximaram nos últimos dias depois que a empresária chamou o ator para uma conversa. “Eu tive muita empatia”, disse sobre os últimos acontecimentos envolvendo o adversário. “As minhas discussões com ele foram muito intensas”, explicou ao dizer que priorizou sua saúde mental.

“Você tem uma opinião formada sobre Geni?”, perguntou Ju Nogueira. A empresária disse ver incoerências no jogo da amiga, mas que não conseguia se posicionar por conta do carinho que sente por ela. “O carinho que eu tinha e tenho me impediu de agir contra ela como jogadora. Isso pode ter me atrapalhado um pouco lá dentro”, analisou a participante. Any concluiu que era muito difícil conversar e esclarecer pontos com a mãe de Jaque Grohalski.

A empresária aproveitou para esclarecer sobre o “vazamento” do nome escolhido no consenso das Donas. “Eu pensei que eu tinha que falar porque ele [Hideo] era uma pessoa próxima a mim. Ele não recebeu isso muito bem e ficou muito mal [...] Eu vi que não poderia ser ele de forma nenhuma”, explicou.

Sobre o perfil de jogador que mais irrita a empresária, ela revelou que são aqueles que não querem se resolver. “Não concordo com esse tipo de jogo”. Ainda dentro do tema, Any mencionou Rambo: “O jogo dele me incomodava muito”.

Logo depois, Selfie confrontou Any perguntando se ela gostava de “plantas” no jogo. A empresária negou e ele perguntou o porquê ela não se incomodou com Hideo, insinuando que ele é considerado uma dessas no jogo. Any se surpreendeu com os nomes citados como “planta” e recebeu uma alfinetada de Ju: “Antes tinha boa visão de jogo”. Vixe!

Em contrapartida, ela classificou os protagonistas da edição: Cel e Hadad, e mencionou que Rambo, Dona Geni e Fernando não mereciam ganhar. “Para ganhar precisa de mais posicionamento no jogo”, explicou.

Por fim, a apresentadora perguntou sobre os arrependimentos da participante no confinamento. Any lembrou da treta com Vinigram: “Esse é o meu maior arrependimento da minha trajetória do programa”, confessou.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

O jogo chegou ao fim, 'Amis'. Após não conquistar a preferência do público em votação no R7.com, Anahí Rodrighero deu adeus ao jogo. Primeira Vileira a carimbar o passaporte para a segunda fase do game, Any se jogou na competição e deu tudo de si, marcando a história da temporada. Relembre, a seguir, os melhores momentos da empresária nas telas da RECORD