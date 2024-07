‘É uma pessoa que não é de verdade’, critica Any sobre Rambo em O Grande React A ex-Conquisteira acompanhou a exibição do programa ao vivo e reagiu à cenas da sua trejetória no jogo

Novidades|Do R7 06/07/2024 - 13h34 (Atualizado em 06/07/2024 - 13h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share