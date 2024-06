Alto contraste

Edlaine Barboza, Guipa e Kaio Perroni estão na quarta Zona de Risco da Mansão QUEM VOCÊ QUER QUE FIQUE? VOTE AGORA NO R7.COM (Antonio Chahestian/RECORD)

Mais uma Prova da Virada chegou para movimentar a Mansão em A Grande Conquista! Dessa vez, Edlaine Barboza, Guipa e Kaio Perroni vão enfrentar a decisão do público e um deles dirá adeus ao programa e ao sonho do prêmio milionário.

No desafio, os três Conquisteiros tiveram que colocar em jogo a memória, além de apostar na agilidade e contar com a sorte. A prova foi composta por quatro rodadas, divididas em duas etapas. Lizi se deu bem e colocou Kaio para ocupar o seu lugar na Zona de Risco. O eliminado será anunciado no programa ao vivo nesta quinta (5). Vote em quem você quer que permaneça no jogo no R7.com.

Formação da Zona de Risco

Na primeira fase, os competidores precisaram memorizar, no menor tempo possível, ícones que apareceram no telão e preencher as casas corretas no tabuleiro. Quem acertasse mais ícones, ganhava uma vantagem na etapa seguinte com os cofres da fortuna.

Na segunda etapa, cofres com valores misteriosos continha moedas que compraram a saída de um deles da Zona de Risco. Sabendo dos maiores e dos menores valores, os jogadores abriram os cofres e distribuíram as moedas.

A participante que somou a maior quantidade de moedas, foi Lizi! Ao todo foram 1215 moedas contra 1075 de Guipa e Edlaine. Ela escapou da votação popular e colocou Kaio em seu lugar.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.