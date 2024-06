Alto contraste

Edlaine Barboza, Guipa e Lizi Gutierrez disputam a Prova da Virada QUEM SERÁ O VENCEDOR DA PROVA DA VIRADA? (ANTONIO CHAHESTIAN/RECORD TV)

A Grande Conquista 2 promete agitar a noite desta quarta (5) com a tão esperada Prova da Virada. Edlaine Barboza, Guipa e Lizi Gutierrez foram parar na berlinda depois da formação da quarta Zona de Risco e agora terão uma chance de redefinir os rumos do jogo.

Quem ganhar o desafio se livra da berlinda e ainda coloca alguém em seu lugar para correr o risco de eliminação.

Como foi a votação:

Kaio abriu os trabalhos da quarta berlinda com o poder da Conquista do Poder, do Hora do Faro. O bilhete dizia: “Você está imune à indicação das Donas nessa Zona de Risco”. Com isso, ele teve sorte e saiu da mira da eliminação.

Como manda o figurino do reality, Edlaine e Lizi precisaram indicar uma pessoa para a Zona de Risco, mas as Donas não cumpriram a principal responsabilidade.

Lizi disse que não podia entrar em consenso com Edlaine e contou pra Mansão que a modelo queria indicar Geni. Já Edlaine, que foi pega de surpresa com o discurso de Lizi, se defendeu. Ela contou que queria indicar Guipa, por ele ter falado mal das duas no vídeo exibido no quarto das Donas. Como consequência por não terem chegado ao acordo, Edlaine perdeu R$ 10 mil e a dupla foi direto para a Zona de Risco.

Logo depois, na votação Cara a Cara, Guipa foi o mais votado pelos moradores. Ele recebeu ao todo quatro votos da Mansão.

Não perca a Prova da Virada nesta quarta (5), às 22h30, na tela da RECORD!

Sob o comando de Rachel Sheherezade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.