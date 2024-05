Edlaine chora por Vinigram: ‘Estou com medo dele sair’ Modelo admitiu que está com o coração apertado e com o sentimento de culpa; confira!

Alto contraste

A+

A-

Edlaine chora por Vinigram: 'Estou com medo dele sair' Modelo declara que está com o 'coração apertado' por conta de Vinigram (reprodução playplus)

Momento desabafo em A Grande Conquista 2! Edlaine chorou no quarto com medo da eliminação de Vinigram, que está na Zona de Risco. Os dois eram bem próximos, mas nos últimos dias se afastaram porque a modelo confrontou o cantor.

Em conversa com Kaio, Edlaine admitiu estar com medo de Vinigram ser eliminado na noite desta quinta (2). O amigo perguntou o que ela estava sentindo em relação ao cantor e ela, aos prantos, respondeu: “Prometi que jamais soltaria a mão dele”. O militar para acalmá-la disse que ela nunca soltou a mão de ninguém.

Além disso, ele observou que a relação entre ela e Vinigram está cada dia mais fria e mais estranha. “O problema é que ele não confia mais em mim”, desabafou Edlaine ao revelar que está com receio de não estar com a razão.

Depois, a modelo relembrou do último conflito com Vinigram, onde ela o acusou de homofóbico após o cantor brigar com Kaio. “Amigo não é só o cara que fala fofo”, pontuou o militar sobre a situação. “Fico com medo de me sentir culpada de alguma forma, caso ele saia, porque eu expus ele”, refletiu Edlaine.

Publicidade

Segundo o militar, faltou um posicionamento por parte do cantor. “Ele está fazendo uma crueldade com você. Sabendo que você gosta dele e te deixando com esse sentimento de culpa”, concluiu.

Edlaine vive dividida entre os dois amigos Kaio e Vinigram, que por ironia do destino, são rivais direto no jogo. Vixe!

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Desde os primeiros dias da Vila, os participantes protagonizam cenas que fazem o público morrer de rir! Seja confundindo as palavras, sendo alvo de brincadeiras ou cometendo sincericídio, os competidores serviram uma variedade de memes para os fãs. Relembre sete!

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A Grande Conquista 2 é muito mais do que um simples reality show, é uma verdadeira fábrica de pérolas linguísticas! Vamos começar pelos termos exclusivos do programa que dão um toque único a toda essa diversão caótica em busca do prêmio milionário. Confira os termos e expressões da nova temporada!