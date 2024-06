Alto contraste

Edlaine e Lizi: entenda como surgiu a treta de gigantes Rivais declaradas se envolveram em uma treta gigante (Antonio Chahestian/RECORD)

Uma troca de poder nada tranquila aconteceu em A Grande Conquista 2. Após vencer a dinâmica da Troca de Poder, Edlaine escolheu Liziane para ocupar o segundo posto de mandachuva. Essa divisão de comando entre as rivais desencadeou uma treta gigantesca na Mansão ao longo do dia. Entenda!

Tudo começou quando Edlaine e Lizi foram comemorar na luxuosa suíte com os seus convidados Brenno, Bruno e Kaio e estouraram um champanhe. Ao ser servido por Edlaine, Brenno agradeceu o convite e ela imediatamente disparou: “Você não é meu convidado, por mim você nem estaria aqui”. Em resposta, ele fez um brinde e ironizou: “Um brinde à soberba!”. A Dona retrucou: “Principalmente vindo dessa parte”. O climão se instaurou no quarto e Lizi pediu para que eles parassem de brigar, mas as ofensas e acusações continuaram.

Logo depois, Lizi e Brenno entraram em conflito com Edlaine e Kaio depois que a modelo expôs detalhes pessoais sobre a ex-peoa de A Fazenda: “O Hadad você queria”, comentou, deixando Lizi e o ator indignados. ”Ela acabou de falar que defende mulher e está jogando a mulher na mão de um cara aleatório”, reclamou Brenno. Enquanto Edlaine persistia na informação, com o apoio de Kaio, Lizi gritava e se defendia. “O que você tem a ver se eu quero ficar com fulano ou ciclano? [...] Que show dos horrores”. Brenno acusou o militar de “tendencioso”. Por outro lado, Lizi afirmou que Kaio não tinha envolvimento com o assunto. A discussão, marcada por insultos e acusações, rolou até altas horas da madrugada.

Confira como começou a confusão:

Lizi saiu e foi para o quarto geral reclamar que a rival expôs coisas íntimas dela. “Os dois fazem qualquer coisa por um milhão de reais”, criticou indignada.

Além disso, Fellipe e Taty Pink viraram assunto da discussão calorosa na suíte. A fofoca chegou no ouvido do policial, que foi tirar satisfação com o casal de amigos, Edlaine e Kaio. “A próxima vez que tiver esse assunto eu vou deixar de ter a consideração que eu tenho por vocês”, disse Fellipe. A modelo se defendeu e falou que quem trouxe o assunto à tona foi Brenno. Já Kaio contou que nunca viu maldade na relação do policial com Taty Pink.

Irritado, Fellipe foi procurar Lizi e Brenno para uma conversa séria. “Eu vou perder a consideração por quem está começando [o assunto sobre Taty e ele]”, disse. Segundo Fellipe, comentar sobre a relação dele com a cantora só irá prejudicar os dois e não quem está na briga de fato. Essa confusão gerou um sentimento de culpa na cantora. Ela se sentiu responsável pela situação justamente por ter um “jeito moleca” e que irá se afastar do policial para evitar qualquer tipo de julgamento do público.

Para quem não sabe, a cantora já é casada e as piadas feitas envolvendo a amizade dela com Fellipe, podem ser motivo para conflitos maiores no reality. Diante disso, Kaio ofereceu apoio para Taty porque ficou com a consciência pesada.

Em outro momento, Lizi se desculpou com Taty Pink após casamento da Conquisteira virar assunto de briga no quarto. A ex-peoa de A Fazenda prometeu que é a última vez que isso acontece, e que não sabe como o assunto surgiu, já que a briga era entre as duplas. “Eu não falo de coisas de outras pessoas no meio das minhas brigas, eu pontuo você como jogadora não como pessoa. Gosto de você, gosto do Fe, não quero chatear vocês”, justificou Lizi.

Saindo um pouco da briga envolvendo Taty Pink e Fellipe, a confusão continuou repercutindo na Mansão. Edlaine se arrependeu muito de ter expulsado Brenno da suíte dos Donos. Para ela, não é justo que ela saia do quarto que possui mérito para usufruir das regalias dos Donos. “Mais um motivo para ele me chamar de soberba”, disparou.

Já na cozinha da Mansão, Lizi detonou Kaio por se envolver nos conflitos que ela tem com Edlaine e que é como se estivesse discutindo com duas pessoas ao mesmo tempo. “Parece que estou discutindo com uma criança de cinco anos e o pai vem dizendo para não falar assim com a minha filha”, afirmou a empresária em conversa com Bruno.

Será que esse clima bélico entre as Donas terá trégua? Acompanhe A Grande Conquista 2 para saber os desdobramentos dessa rivalidade de gigantes.

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.