Edlaine ganha poder da semana e entrega imunidade para Kaio A reviravolta aconteceu na dinâmica do programa Hora do Faro em A Grande Conquista

Confira o que rolou na dinâmica inusitada (Reprodução/PlayPlus)

A Conquista do Poder sempre coloca fogo na Mansão! Rodrigo Faro apareceu com Vinigram para a dinâmica divertida da semana em A Grande Conquista. O terceiro eliminado garantiu R$ 20 mil e escolheu um poderzão para balançar a formação da Zona de Risco. Na atividade, os Conquisteiros viraram “encomendas” e foram despachados para lugares inusitados.

Vinigram precisou passar por uma prova “melecada” para abrir os poderes e ganhar prêmios! Ele foi muito ágil, e finalizou o desafio em apenas um minuto e três segundos! O cantor escolheu o poder número três para enviar aos Conquisteiros: “Você está imune à indicação dos Donos na Zona de Risco”. Ele garantiu R$20 mil pela desenvoltura na prova.

Veja :

Vai ter que ralar! Pra destravar todos os poderes, o Vinigram vai ter que completar uma prova difícil em dois minutos #FaroNaConquista pic.twitter.com/02EF724KkB — Hora do Faro (@horadofaro) June 2, 2024

Na Mansão, Faro explicou que cada Conquisteiro deveria escolher um destino e “enviar” um desafeto para o local, justificando o motivo. Entre os lugares inusitados, estava “Insuportuba”, cidade fictícia que guardava o poder escolhido por Vinigram.

Rolaram diversas tretas na dinâmica, entre as mais apimentadas, estava a discussão entre Guipa e Rambo. O humorista afirmou que o jornalista era mentiroso, e os dois trocaram farpas. Também rolou barraco entre as Donas, Edlaine e Kaio brigaram com Lizi e Brenno. O estopim foi o apontamento do modelo, que alegou que Edlaine era soberba.

Catia Paganote, sem saber, acabou presenteando Edlaine com o poder da semana. A ex-Paquita escolheu “Insuportuba” como destino da influenciadora, relembrando a rivalidade entre elas.

Faro avisou que Edlaine estava com o destino premiado, ela ganhou R$ 10 mil e o poder. Porém, como é Dona da Mansão, não poderia desfrutar do prêmio, que é a imunidade para o voto das mandachuvas. Sem saber o conteúdo do envelope, ela pôde entregar o poder para quem quisesse, e escolheu Kaio.

Como melhor amigo de Edlaine, dificilmente Kaio seria votado pelas Donas da semana, mas vai que alguma reviravolta acontece, não é mesmo?

Assista ao momento em que Catia escolhe Edlaine:

Chegou a hora da caixa premiada! E Catia entregou a caixa para Edlaine 😱 #FaroNaConquista pic.twitter.com/tXywkfMTtr — Hora do Faro (@horadofaro) June 2, 2024

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

