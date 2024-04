Edredom é cama? Saiba detalhes da primeira treta da Casa Azul

Alto contraste

Fernando e Luiza discordam sobre fazer o edredom de cama na Casa Azul (Reprodução/X)

Se tem uma coisa que os moradores da Vila de A Grande Conquista 2 buscam é conforto! Na tentativa de organizar melhor a disposição das camas para as 33 pessoas da Casa Azul, o ator Fernando Sampaio sugeriu colocar todos os edredons no chão para “quebrar um galho”. O que não agradou a alguns moradores e acabou sendo o motivo da primeira treta de convivência entre eles.

“A gente tem seis camas e seis edredons, se a gente tira os edredons das camas, a gente vai ficar com 12 camas”, explicou Fernando. A modelo Luiza Aragão não concordou com a solução: “Eu achava mais justo abrir o edredom para caber mais pessoas ou quem tiver diretamente no chão se cobrir com o edredom”.

O ator defende que o ponto crucial foi a modelo não ter entendido que são 33 pessoas na Casa e todos precisam dormir bem. “Se você é reativa, isso é um problema seu. E se você for reativa comigo, eu vou ser reativo com você”, retrucou Fernando.

Confira o trecho:

O caso do edredom? 🛏️🤔 Vileiros já debatem formas de tentar dormir confortável#EstreiaAGrandeConquista pic.twitter.com/SXbyUUeG2f — A Grande Conquista (@agconquista) April 23, 2024

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Conheça os 100 participantes:

