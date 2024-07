Eliminação, Prova da Virada e nova Zona de Risco agitam A Grande Conquista nesta quarta (10)

‌



O programa desta quarta (10) promete muitas emoções! Edu Moraes/RECORD

A noite de terça (9) foi agitada em A Grande Conquista. Na reta final do jogo, os participantes foram pegos de surpresa durante a formação da Zona de Risco, que foi quádrupla! Fellipe, Geni, Lizi e Kaio estão na berlinda. Mas nem todos terão a oportunidade de participar da Prova da Virada para continuarem no jogo, já que um deles será eliminado logo no começo do programa desta quarta (10)!

O menos votado pelo público deixará o reality show, e os outros três competidores disputarão a Prova da Virada ao vivo. Quem vencer, indica outra pessoa para seu lugar na Zona de Risco. A votação será oficialmente aberta após a decisão e a outra eliminação acontecerá na quinta (11).

A Prova da Virada vai exigir agilidade e pontaria. Para se livrar da Zona de Risco, os Conquisteiros disputam dois desafios de boliche bem diferentes e divertidos. Na primeira etapa, os jogadores usam rampas para derrubar os pinos. Em seguida, devem encaçapar bolas em pinos de boliche no alto de uma super rampa. O primeiro que encaçapar as três bolas na mesa em formato de rampa, vence a prova.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

