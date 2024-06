Em clima circense, Prova da Virada exigirá boa mira de Brenno, Lucas de Albú e Guipa nesta quarta (26)

Alto contraste

Sheherazade coloca fogo no 'cirquinho' em dinâmica empolgante RECORD/Edu Moraes

A Grande Conquista entra no clima do circo para a Prova da Virada desta quarta (26), ao vivo. No picadeiro do reality, Brenno, Lucas de Albú e Guipa vão precisar de boa mira para escaparem da Zona de Risco. Quem vencer o desafio, terá o poder de colocar alguém em seu lugar na berlinda.

Durante o desafio, eles estarão suspensos em um trapézio de circo e, enquanto são impulsionados por ajudantes, terão que carregar seus lançadores e acertarem os alvos em movimento. Serão três miras, com pontuações distintas e em formato de boca de palhaço, que ficarão em constante movimento de “sobe e desce”, de forma alternada.

Os ajudantes serão escolhidos pelos próprios competidores. O participante que somar a maior pontuação, vence a prova.

A Grande Conquista 2 é exibida de segunda a sábado, a partir das 22h45, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD, com apresentação de Rachel Sheherazade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. No PlayPlus, há quatro sinais exclusivos para acompanhar tudo o que acontece no reality.