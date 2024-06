‘Enquanto ela não sair, não vou descansar’, confessa Edlaine sobre Liziane Gutierrez, sua maior rival em A Grande Conquista 2

Alto contraste

A+

A-

A influenciadora foi de Dona à eliminada em A Grande Conquista 2 (RECORD/Edu Moraes)

A Grande Conquista acabou para Edlaine Barboza, a quarta eliminada do programa. Em entrevista à equipe de Comunicação da RECORD, a ex-Conquisteira desabafa sobre sua saída da competição e declara que vai continuar torcendo contra Liziane Gutierrez, sua maior rival. “Enquanto ela não sair, eu não vou descansar”, confessa.

A influencer também participou da dinâmica do “Achômetro” do ex-Conquisteiro, onde dá palpites sobre o futuro da competição. Usando um tabuleiro para ilustrar a mecânica do reality show, ela deu sua opinião sobre a Zona de Risco que acontecerá esta semana. Para Edlaine, os novos Donos da Mansão, Fernando e Geni, chegarão em um consenso e colocarão Any na berlinda. O Dono indicado pela casa será Fernando, já o participante mais votado pelos colegas de confinamento será Hadad.

Mas com o poder que Liziane tem em mãos, a ex-Conquisteira acredita que sua rival puxará todos os votos de Hadad para Kaio. Finalizando seu palpite, a influencer aposta que Kaio ganhará a Prova da Virada e colocará Brenno no lugar. Para ela, Brenno será eliminado porque é “mentiroso, manipulador e mau-caráter”.

LINK DA ENTREVISTA: CLIQUE AQUI

Publicidade

LINK DO ACHÔMETRO: CLIQUE AQUI

Confira abaixo a entrevista:

O que fez você participar de A Grande Conquista?

Publicidade

O sonho de me tornar milionária.

Qual a primeira coisa que você pensou quando foi eliminada?

Publicidade

Acabou meu sonho de ser milionária.

O que o público perdeu eliminando você?

Perdeu uma jogadora que estava disposta a se entregar para o jogo.

O ViniGram disse no Achômetro da semana passada que você e Lizi não chegariam a um consenso e apostou que você seria a próxima eliminada. Por que você acha que ele acreditou na sua eliminação?

Porque ele já sabia das estratégias dela. Ele é um falso.

Qual a diferença da Edlaine da Vila e da Edlaine da Mansão?

Não tem diferença. Têm dinâmicas diferentes de jogo. A Edlaine da Vila precisou mostrar quem ela era. E a Edlaine da Mansão precisou manter.

Você achava que seria eliminada nessa Zona de Risco?

Achava! Pela configuração, por estar em uma Zona de Risco com o meu melhor amigo.

A sua rivalidade no jogo com a Lizi, continua aqui fora?

Por mim sim, até ela sair. Aqui fora é outra coisa, a gente se entende, mas enquanto ela não sair, eu não vou descansar.

Você se arrepende da sua estratégia de ter puxado a Lizi para ser Dona com você?

Hoje em dia, aqui fora, eu me arrependo. Talvez eu puxasse a Catia.

Você acha que sua amizade com o Kaio prejudicou sua continuação no programa?

Na minha opinião, não, mas na visão das pessoas de fora, sim.

Qual a dica que você deixa para quem sonha em participar de um reality show?

Para a galera que quer participar de algum reality é se entregar completamente para o jogo, é viver cada dia, porque passa tão rápido. Eu fui eliminada e sinto que eu poderia ter curtido muito mais.

A Grande Conquista 2 é exibida todos os dias (de segunda a domingo), a partir das 22h45, na tela da RECORD, com apresentação de Rachel Sheherazade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. No PlayPlus, há quatro sinais exclusivos para acompanhar tudo o que acontece no reality.