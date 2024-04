Entenda a discussão entre Ana K e Hadad em A Grande Conquista

Alto contraste

Paciência zerada na Casa Laranja! (Reprodução/PlayPlus)

A convivência em A Grande Conquista 2 tem resultado em discussões diárias entre os moradores. Na Casa Laranja, que abriga a maior quantidade de Vileiros, o estresse toma conta do local. Nesta quarta-feira (24), após o novo Dono fazer a redistribuição das camas, Ana K e Hadad bateram boca.

Lucas de Albú, novo mandachuva do local, decidiu que Hadad dormiria em uma das camas. Feliz, o ex-Power Couple decidiu dividir o colchão com mais alguém. Ana K entendeu que o rapaz estava “mandando” nas camas da casa e a briga começou.

“Eu não sei se eu estou falando inglês ou espanhol aqui”, disse nervoso. Kaio Perroni interviu e explicou o que aconteceu para Ana.

Veja:

TRETA! 🔥 Em discussão sobre revezamento das camas, Hadad dispara para Ana K: "Eu não sei se eu estou falando inglês ou espanhol aqui" 🗣



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/pudnOLUOAq — PlayPlus (@SigaPlayPlus) April 24, 2024

Mas a discussão continuou e o climão pairou entre os Vileiros. Sem paciência de ter uma DR novamente, Hadad soltou: “Só fui explicar e você se doeu porque não quer dormir comigo, tudo bem, eu boto outra pessoa”.

Eita, será que vem mais uma rivalidade por aí?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

