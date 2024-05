Entenda a treta interminável entre Cel e Hadad em A Grande Conquista

Alto contraste

A+

A-

Os Conquisteiros estão em pé de guerra desde a época da Vila (Edu Moraes/Antonio Chahestian/RECORD)

A confusão é certa em A Grande Conquista e se engana quem acha que as coisas vão se resolver com o tempo ou que o que rolou na Vila ficou por lá. Cel e Hadad travaram um embate na primeira fase do jogo e, apesar de terem conversado com direito a um pedido de desculpas, os Conquisteiros continuam trocando farpas ao longo do confinamento. Entenda!

Tudo começou quando o influenciador digital disse para o empresário que ele havia perdido o amor. Hadad ficou irritado porque, em 2023, sua namorada Lu Andrade faleceu em decorrência de problemas em uma cirurgia. Em uma conversa com Baronesa, o ex-Power Couple revelou que Cel ficou incomodado por ter sido interrompido por ele. “Ele falou que eu talvez perdi o amor”, afirmou Hadad sobre um comentário feito por Cel que o deixou chateado.

Assista ao desabafo:

Ainda na fase da Vila, Cel acordou arrependido após a treta com o colega de confinamento e foi conversar com Anahí. “Ninguém do Brasil sabe a dor que ele sentiu, eu nunca mais vou fazer isso nem com ele, nem com ninguém. Vou pedir perdão de novo, não só para ele, mas para a família dele e para a família da Lu. Peço desculpas por ter colocado tudo isso no meio”, afirmou Cel.

Publicidade

Anahí disse para o colega que a situação foi muito grave e que ele passou de todos os limites. “É um assunto seu e dele. Acho que você tem que falar com ele, não ficar falando para outras pessoas”, aconselhou.

Veja o vídeo:

Publicidade

Nos primeiros momentos da Mansão, Cel se desculpou com Hadad: “Sinto muito”. Ele ainda ressaltou que acredita que Hadad fez um grande jogo na Vila. O empresário aceitou o pedido de desculpas, mas a paz não reinou entres eles.

Na formação da primeira Zona de Risco do programa, Hadad votou em Cel e explicou que seus critérios para a decisão foram comportamento e posicionamento. Ao justificar o voto, Hadad relembrou que Cel usou sua “maior dor” — a perda de sua namorada — para dizer que seu jogo era sujo.

Publicidade

Durante a votação, o influencer reconheceu alguns erros, mas rebateu os comentários e o clima esquentou entre os competidores.

Confira na íntegra:

Passada a tão temida Zona de Risco, os Conquisteiros participaram da segunda Dinâmica dos Donos e Hadad foi o grande vencedor. Devido ao embate entre eles, Cel pode ser um de seus alvos. Em conversa com Dona Geni, o influenciador disse que será o pesadelo do empresário no jogo, porque, para ele, o Dono da Mansão ainda usa essa briga para atacá-lo.

Cel disse que já pediu desculpas sobre o ocorrido e que ele nem estaria no reality se o público não tivesse aceitado o perdão dele. “Não tenho medo dele, não”, garantiu.

Veja:

E não parou por aí! Cel chamou Kaio para uma conversa na tentativa de evitar que o seu grande rival consiga colocá-lo na Zona de Risco. “Eu quero desmascarar ele, ele tem uma máscara e as pessoas não enxergam”, disse. Segundo o influencer, o capixaba manipulou a opinião das pessoas a seu respeito. “Eu quero realmente tirar pessoas maldosas e não tenho medo de falar”, afirmou. Parece que essa treta está longe de acabar!

Confira:

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.