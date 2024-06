Estratégias on! Conquisteiros planejam próximos passos em A Grande Conquista Guipa, Hadad, Catia e Brenno já estão de olho na próxima semana do jogo

Em um reality de convivência, as estratégias são parte fundamental para permanecer no game até alcançar o prêmio milionário. As últimas reviravoltas de A Grande Conquista 2 mostraram que nada está garantido. Votos são repensados, alianças são desfeitas, rivais viram amigos e assim, estratégias precisam ser repensadas. Saiba quais foram as últimas!

Em conversa com Guipa, Hadad analisou o jogo e afirmou que qualquer pessoa do grupo dele que virar Dono, corre sérios riscos de parar na berlinda. Segundo o empresário, o possível mandachuva vai perder votos da casa, já que o grupo rival é maioria. Além disso, ele pediu para o jornalista parar de compartilhar estratégias de jogo com os outros competidores.

Incomodado com a força do “grupo boa convivência”, Guipa traçou estratégias para enfraquecer o grupo rival. O jornalista conversou com os seus aliados, Lizi e De Albú para uma conversa sobre estratégias. O grande plano do Conquisteiro é criar intrigas com os escalados para a limpeza das áreas internas e externas da Mansão. Em outro momento, Guipa revelou quais seriam suas movimentações caso vire Dono: colocar na Zona de Risco alguém que, na opinião dele, perderá a Prova da Virada.

Já a zoneada Catia, mesmo na Zona de Risco, planeja os próximos passos. Em conversa com Geni, ela revelou que pretende vencer a Prova do Dono, que acontece na madrugada desta sexta (14). Ela pretende chamar Lizi para ser a sua dupla no comando da Mansão. “Se Deus quiser, eu pego o Dono hoje”, comentou. Para a ex-Paquita, será fácil chegar ao consenso com a empresária. Vixe! Será que é uma vingança por Lizi ter “jogado o poder fora” e não ter tirado a amiga da berlinda?

Brenno também está mexendo os pauzinhos para movimentar o jogo. Durante bate-papo com De Albú e Lizi, o modelo compartilhou um possível cenário da formação dos Donos. “Coloca eu e Lizi de Donos para você ver. Vamos supor, ela vence e eu vou para Zona. Houve uma combinação”, explicou. O ator compartilhou outros cenários envolvendo Guipa, Hadad e Fê e concluiu que todos vão fazer uma “combinação” para a formação da Zona de Risco. Indignado, De Albú respondeu Brenno qual é o motivo pelo qual os integrantes do seu grupo estão sendo eliminados. “A gente não está ganhando nenhuma prova”.

Eita! Qual das estratégias irá funcionar na prática?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

A cantora brilhou na disputa de A Grande Conquista e conseguiu se livrar da Zona de Risco! Taty Pink fez o menor tempo em um circuito de brincadeiras de rua contra Catia Paganote e Fernando Sampaio. A competição era dividida em três partes, e os jogadores precisaram de concentração e mira para finalizar as tarefas. Taty venceu a disputa e colocou Hadad na berlinda. Veja!