‘Eu tento vivenciar cada palavra que eu falo’, diz Sheherazade em rodada de pergunta nas redes sociais

Apresentadora responde perguntas enviadas pelos fãs

A renomada apresentadora de A Grande Conquista, Rachel Sheherazade, respondeu diretamente às perguntas enviadas pelos fãs em uma sessão exclusiva de entrevistas nas redes sociais. Ficou incrível. Confira!

Com seu característico estilo direto e análise perspicaz, Sheherazade abordou uma variedade de temas, desde seus looks icônicos até as intrigas e bastidores do programa.

“As roupas que você usa são suas ou do programa?”, perguntou Claudia Felix. Rachel revelou que as roupas são enviadas pela figurinista Juliana Maia. “Ela que produz essas roupas lindas que visto todos os dias”, explicou.

E como será que a apresentadora mantém a postura diante das tretas? “Existe uma ordem que a gente tem que manter para que o programa possa ser conduzido. Eu estou ali para colocar também essa ordem, não só para interagir com eles, mas também para impor limites nos meus Conquisteiros”, respondeu Sheherazade.

Segundo a apresentadora, não existe um preparo definido para os discursos. “Na hora eu tento vivenciar cada palavra que eu falo para que seja uma coisa muito espontânea, e para que aquilo toque o coração das pessoas”, revelou ao responder à pergunta da seguidora Deh Ribeiro.

Nos comentários, os seguidores elogiaram o conteúdo produzido: “Amei ela respondendo às perguntas. Façam mais vídeos assim”, comentou uma página de fã-clube da apresentadora. “Ah, você respondeu minha pergunta”, escreveu Deh Ribeira toda empolgada. “Gostei das perguntas e das respostas. Parabéns, RECORD, comentou outro internauta.

Fique ligado para mais novidades nas plataformas digitais do reality.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.



share Rachel Sheherazade vem aprimorando seu estilo a cada dia em A Grande Conquista! A loira consegue passear por diferentes tendências sem abrir mão da personalidade nos figurinos. Veja!