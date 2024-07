Fê, Hadad, Kaio e Rambo disputam o superprêmio de A Grande Conquista

‌



A+

A-

Quem será o próximo milionário do Brasil? Vote agora e decida! Antonio Chahestian/RECORD

Chegou a hora da votação mais acirrada da temporada! Após três meses repletos de emoções, rivalidades e estratégias audaciosas, finalmente chegamos ao ponto máximo de A Grande Conquista! Os finalistas Fê, Hadad, Kaio e Rambo estão prontos para lutar pelo cobiçado prêmio de R$ 1 milhão e conquistar a preferência do público.

Hadad se destacou com sua habilidade estratégica, conquistando aliados e desmantelando planos adversários. Já Rambo, conhecido por sua força e determinação, surpreendeu a todos com suas jogadas ousadas, garantindo um lugar na final.

Kaio surpreendeu o público com as suas estratégias e garra para chegar perto do prêmio. E por fim, Fernando se revelou um verdadeiro treteiro e bateu recorde de brigas na Mansão até chegar na final do game. Porém, fez um grande amigo, Hadad. A amizade foi marcada por carinho, abraços, presentes e declarações.

Agora, a decisão está nas suas mãos! Qual Conquisteiro merece levar o prêmio para casa? Acesse R7.com e vote muito no seu favorito! Sua participação é fundamental para decidir quem vai levar para casa o superprêmio e mudar de vida para sempre.

Prepare-se! A final de A Grande Conquista vai ao ar nesta quinta (18), a partir das 22h30, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus e assista à temporada quando e onde quiser!