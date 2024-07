Fê, Hideo, Kaio e Taty Pink estão na décima terceira Zona de Risco de A Grande Conquista

‌



Antonio Chahestian/RECORD

Última berlinda da temporada de A Grande Conquista formada com sucesso! Os competidores participaram de uma prova eletrizante que definiu as últimas duas Zonas de Risco quádruplas da Mansão. Vote no R7.com e ajude seu favorito a permanecer no jogo!

A dupla Kaio e Rambo levou a melhor na prova especial e ainda ganhou um prêmio de R$5 mil cada. Além disso, eles se tornaram os cabeças de chave das duas Zonas e puderam escolher com quem enfrentariam as berlindas. O humorista escolheu Guipa, Hadad e Cel. Já o militar optou por Fê, Hideo e Taty, que sobrou e completou o time de zoneados por Kaio.

A Zona de Risco 1 eliminou dois participantes de uma vez só: Guipa e Cel, fazendo de Hadad e Rambo os primeiros finalistas da temporada. Agora resta saber o resultado da Zona de Risco 2 formada por Fê, Hideo, Kaio e Taty Pink. Quem você quer como finalista? Vote agora!

