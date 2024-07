Fê, Kaio e Lizi estão na décima Zona de Risco da Mansão

‌



A Grande Conquista Antonio Chahestian/RECORD

A Grande Conquista foi cheia de reviravoltas que emocionou o público de casa. Cada competidor lutou até o fim pela sua chance na disputa. Agora, Fernando, Kaio e Lizi aguardam o veredito do público, sabendo que um deles terá que deixar o sonho do prêmio milionário para trás. Fellipe venceu o desafio do boliche, escapando da décima Zona de Risco da Mansão e colocou Fê em seu lugar.

Formação da Zona de Risco:

Os Conquisteiros passaram por dois desafios de agilidade e pontaria. Primeiro, a missão foi derrubar o máximo de pinos de boliche possíveis lançando as bolas do alto da rampa. As jogadas foi definida nessa ordem: Kaio, que conseguiu acumular sete pontos, Lizi, que acertou quatro pinos e Fellipe, que não foi tão bem de primeira e só atingiu um ponto.

Na segunda etapa, o objetivo foi acertar uma bola em cada uma das três caçapas. A meta foi fechar todas elas. Como o militar fez mais pontos no primeiro desafio, ganhou uma vantagem: começou o jogo com uma das caçapas fechadas. Quem cumpriu o desafio no menor tempo possível foi Fellipe em uma disputa acirrada com Kaio. O policial deu uma virada no jogo, pois na primeira fase só tinha conseguido atingir um dos pinos.

De acordo com as regras do reality, Fellipe precisou escolher um rival para ocupar o seu lugar. Aos gritos, o policial voltou para a Mansão e colocou Fernando na berlinda. “Foi uma das pessoas que queria que eu fosse pra Zona de Risco”, justificou.

Quem você quer que continue na disputa? Vote muito no seu preferido no R7.com!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.